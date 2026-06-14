Jürgen Klopp hat sich nach einer flapsigen Bemerkung über die Trainerposition der deutschen Nationalmannschaft öffentlich entschuldigt. Seine Äußerung, dass Julian Nagelsmann die Mannschaft "noch" aufstelle, hatte zu Diskussionen geführt. Klopp betonte, es handele sich um einen unbedachten Lapsus ohne Bedeutung und bekräftigte seine Unterstützung für den aktuellen Trainer. Nagelsmann reagierte gelassen und konzentrierte sich auf die sportlichen Aufgaben.

Jürgen Klopp hat mit einer flapsigen Bemerkung bei einer Veranstaltung zur Verkündung einer Wunschaufstellung für das DFB -Team für Aufsehen gesorgt. Er sagte: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf", und fügte dann ein nachgeschobenes "noch" hinzu, was im Netz zu Diskussionen führte.

Nach dem 7:1-Sieg einer anderen Mannschaft gegen Curacao bei der WM 2026 musste Klopp seine Aussage richtigstellen. Er entschuldigte sich und erklärte, das Wort "noch" sei sein Unwort des Jahres, es sei ihm unbedacht herausgerutscht und habe keinerlei Bedeutung. Er betonte, er und Thomas Müller stünden voll und ganz hinter dem Team und der Trainerentscheidung. Der frühere Coach von Dortmund und Liverpool nahm sich selbst auf die Schippe und sagte, mit 59 sei er immer noch dämlich.

Julian Nagelsmann reagierte gelassen und wich dem Thema aus, indem er sagte, es sei jetzt sein Job, die Mannschaft aufzustellen, um ein gutes Turnier zu spielen und danach weiterhin erfolgreich zu sein. Die Kontroverse entstand, als Klopp anlässlich der Präsentation einer idealen Aufstellung für die deutsche Nationalmannschaft seine Freude darüber äußerte, dass Julian Nagelsmann der Trainer ist. Seine nachträgliche Einfügung des Wortes "noch" wurde von vielen als versteckte Kritik oder Anspielung auf eine mögliche bevorstehende Veränderung interpretiert.

In sozialen Medien wurde das Statement schnell aufgegriffen und hitzig debattiert. Nach dem Vorbereitungsspiel, das offenbar eine andere Mannschaft mit 7:1 gegen Curacao gewann (Hinweis: das Spiel ist nicht direkt mit Klopps Aussage verbunden, sondern war ein separater Event am selben Tag), sah sich Klopp gezwungen, öffentlich Stellung zu nehmen. In seiner Rechtfertigung beteuerte er, dass es sich um eine unbedachte Flapsigkeit handle, die keinerlei inneren Gehalt habe.

Er constituencies, dass die Aussage "gar keine Relevanz" besitze und bat die Zuschauer um Verständnis für diesen Lapsus. Klopps Entschuldigung fiel umfangreich und selbstironisch aus. Er nannte das Wort "noch" ausdrücklich sein "Unwort des Jahres" und gab zu, dass er sich dafür hätte "aufs Maul hauen können". Mit der Charakterisierung seiner eigenen Person als immer noch "dämlich" im Alter von 59 Jahren versuchte er, die沉重的 zu relativieren.

Sein Hauptanliegen war es, klarzustellen, dass er und Thomas Müller, mit dem er die Wunschaufstellung präsentiert hatte, vollständig hinter dem aktuellen Trainer und der Mannschaft stehen. Er betonte mehrfach, dass sie "inoffiziell, absolut" Teil des Teams seien und an der Seite der Spieler ständen. Die Sorge, dass seine Floskel den Ablauf der WM-Vorbereitung stören könnte, wies er zurück. Seine Wortwahl spiegelte den Wunsch wider, keine unnötige Unruhe in das Lager der Nationalmannschaft zu tragen.

Julian Nagelsmann, der aktuell die deutsche Nationalmannschaft trainiert, reagierte auf den Vorfall mit bemerkenswerter Gelassenheit. In einem Interview mit der ARD ließ er die Angelegenheit nicht eskalieren, sondern lenkte den Fokus auf seine sportliche Aufgabe. Er erklärte, es sei nun sein Job, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie ein gutes Turnier spiele und auch nach der Weltmeisterschaft weiterhin erfolgreich sein könne.

Mit dieser nüchternen, auf die Zukunft gerichteten Haltung setzte Nagelsmann ein Zeichen der Souveränität und ließ die Diskussion um Klopps Anmerkung nicht weiter anheizen. Die Reaktion des Bundesliga-Trainers zeigte, dass er sich von öffentlichen Spekulationen nicht aus der Ruhe bringen lässt und sich voll auf die anstehenden sportlichen Herausforderungen konzentriert. Die Episode endete mit Klopps öffentlicher Abbitte und Nagelsmanns großem Sportsgeist, was von vielen Beobachtern positiv gewertet wurde





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