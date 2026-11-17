Deutschland steht im Viertelfinale der Nations League. Bundestrainer Jürgen Klopp analysiert die möglichen Gegner Spanien, Belgien oder einen Vertreter aus Gruppe A4.

Der deutsche Fußballnationalmannschaft hat nach einem deutlichen Sieg gegen die Niederlande die Runde der letzten acht Teams der Nations League erreicht. Bundestrainer Jürgen Klopp blickt mit Vorfreude und strategischem Blick auf die anstehende Auslosung der Viertelfinal paarungen.

Spanien und Belgien als mögliche Gegner

Spanien ist einer von drei potenziellen Gegenspielern für die DFB-Auswahl, nachdem die Titelverteidiger nur als Zweiter hinter dem englischen Team von Harry Kane die Vorrunde abgeschlossen haben. Neben den Spaniern steht auch Belgien zur Auswahl, das sich als Zweitplatzierter hinter Frankreich für die nächste Runde qualifiziert hat.

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Jürgen Klopp hat sich bereits mit den aktuellen Gruppenbildern beschäftigt und beschreibt die möglichen Kontrahenten als äußerst harte Brocken. Der Coach äußerte sich im Interview mit der ARD zuversichtlich und bezeichnete die anstehenden Aufgaben als Bretter, auf die es sich zu freuen gelte.

Unbekannter dritter Konkurrent aus Gruppe A4

Der dritte mögliche Viertelfinalgegner steht noch nicht fest, da die Qualifikation für diese Position am Dienstagabend durch die abschließenden Partien in Gruppe A4 entschieden wird. In dieser Gruppe kämpfen der Titelverteidiger Portugal, Dänemark und Norwegen um die verbliebene Startplatzierung.

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Die Zusammensetzung der Gruppe A4 bleibt bis zum letzten Spieltag spannend, wobei das aktuelle Tabellenbild den direkten Vergleich zwischen den drei Nationen offen lässt. Eine Niederlage oder ein Unentschieden in den verbleibenden Spielen könnte die Platzierung noch drastisch verändern.

Erfahrung im Halbfinale vergangener Austragung

Die deutsche Elf ist mit der Situation im Viertelfinal bereits vertraut, da man sich zum zweiten Mal in Folge für diese Runde qualifiziert hat. Bei der vorherigen Austragung konnte man sich noch gegen Italien im Spiel um Platz drei durchsetzen, scheiterte jedoch später am Final Four.

In den Spielen um den Einzug ins Finale zeigten die Deutschen gegen Portugal und Frankreich deutliche Schwächen, die mit Ergebnissen von 1:2 und 0:2 belohnt wurden. Am Ende reichte es in der abschließenden Platzierungsrunde nur zum vierten Platz, was heute als Motivator für die anstehenden Aufgaben dient.