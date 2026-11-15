Bundestrainer Jürgen Klopp kritisiert Gianni Infantino und fordert einen Wechsel an der Fifa-Spitze vor der Wahl im März 2027 in Rabat.

Bundestrainer Jürgen Klopp äußert sich klar zur anstehenden Wahl des Fifa -Präsidenten im Jahr 2027. Am 18. März findet die Abstimmung in Rabat in Marokko statt, wo aktuell nur der umstrittene Amtsinhaber Gianni Infantino zur Wiederwahl steht. Die Bewerbungsfrist für potenzielle Gegenkandidaten endet bereits am 18. November, also am kommenden Mittwoch, was den Zeitdruck für alle Beteiligten erheblich erhöht.

Kritik an Infantino und Geldinteressen

Jürgen Klopp hat signalisiert, dass ein Wechsel an der Spitze des Weltverbands dringend notwendig wäre. Er urteilt, dass die Meinungen darüber, dass eine Neuerung Sinn macht, mittlerweile einhellig seien. Seine Kritik richtet sich direkt gegen die aktuelle Führung unter Gianni Infantino, die seit 2016 im Amt ist und nachfolger von Sepp Blatter wurde. Laut Klopp ist die aktuelle Situation vor allem von der Gier nach Geldverdienen geprägt, was im Interesse des Fußballs nicht akzeptabel sei.

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Hoffnung auf unparteiische Führung

Der 59-jährige Trainer betont, dass eine neue Führungspersönlichkeit notwendig sei, um die Interessen des Sports真正 zu vertreten. Er vermisst Personen, denen die Zukunft des Fußballs am Herzen liegt und die keine rein finanziellen Interessen mit dem Amt verbinden. Klopp glaubt fest daran, dass es möglich ist, verschiedene Akteure an einen Tisch zu bringen und großartige Fußball-Events zu organisieren, wenn man die richtigen Leute zusammenführt. Ein solcher Präsident würde helfen, das Ansehen des Verbands wiederherzustellen.

Potenziale Gegenkandidaten im Fokus

Während die Zeit für Bewerbungen drängt, wird über verschiedene Namen als potenzielle Herausforderer für Gianni Infantino spekuliert. Der ehemalige Trainer Arsène Wenger wird als möglicher Gegenkandidat gehandelt, doch Klopp schätzt dessen Eignung für das politische Amt kritisch ein. Ein herausragender Trainer müsse nicht zwingend auch ein fähiger Fifa-Präsident sein, da das Amt viele verschiedene Dinge unter einen Hut bringen muss. Trotzdem bleibt die Option spannend, wenn man eine solche Entwicklung ins Auge fasst.

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Sepp Blatter favorisiert Sebastian Coe

Neben Wenger bringt auch der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter einen Namen ins Spiel. Er nannte den Leichtathletik-Boss Sebastian Coe als möglichen Nachfolger für Gianni Infantino. Coe wird als starke Persönlichkeit beschrieben, die in der Lage wäre, das Amt zu übernehmen. Blatter unterstreicht in Interviews die Eignung des Engländers, was auf eine fragmentierte Front der Kritik an der aktuellen Führung hindeutet. Die Wahl in Rabat wird somit zu einem wichtigen Indikator für die gewünschte Richtung des Fußballs.

Stimme von Infantino und politische Lage

Gianni Infantino hat sich bereits Wahlzusicherungen von südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Fußballverbänden gesichert. Mit diesem Bündnis erscheint seine Wiederwahl für eine vierte Amtszeit statistisch wahrscheinlich, da er die nötigen Stimmenzahlen im Wahlgremium hat. Dennoch bleibt die Kritik an seiner Machtkonzentration, seinen Einmischungen und seiner Vermarktungspolitik unverändert hoch. Die Uefa hat bereits angekündigt, einen eigenen Gegenkandidaten aufzustellen, was die politische Landschaft um die Wahl weiter verdichtet und die Chancen auf einen Wechsel erhöhen könnte.