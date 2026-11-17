Bundestrainer Jürgen Klopp inszeniert mit dem Team einen überwältigenden 5:0-Erfolg im Berlin.

Die Nacht im Berliner Olympiastadion war eine Besonderheit. Eine Atmosphäre, die es lange nicht mehr gab. Schon vor dem Anpfiff war spürbar, dass sich hier etwas verändert hat. Der Deutsche Fußball-Bund und die Fans organisierten eine besondere schwarz-rot-goldene Lichtshow. Diese lief, während die DFB -Torhymne "Major Tom" durch die Ränge hallte. Dann erklang die Nationalhymne. Die Spieler standen Arm in Arm. Jeder sang mit. Das galt für jeden Einzelnen. Auch für Bundestrainer Jürgen Klopp im Alter von 59 Jahren.

Klopps Stolz auf das Nationalteam

Jürgen Klopp äußert seinen Stolz auf das Amt des Bundestrainers. Er will, dass ganz Deutschland wieder stolz sein kann. Er hat Erfahrungen in Mainz gesammelt. Er hat in Dortmund gearbeitet. Er hat in Liverpool gelebt. Trotzdem sagt er: "Ich habe jetzt das große Glück, dass ich für mein Heimatland arbeiten darf." Was sei größer als das? Es gäbe nichts Größeres. So habe es sich auch angefühlt. Man habe heute beim Rausgemerkt, dass jeder Einzelne glücklich sei. Jeder sei verantwortlich. Jeder sei wichtig. Das sollte jeder auf dem Platz sehen. Von Anfang an war dies der Fall.

Also read Deutschland gewinnt gegen Niederlande unter Jürgen Klopp

Auf dem Trikot stand ein Motto. Es lautete: "Für dich, für uns, für Deutschland." Bevor die Stars den Platz betraten, brüllten sie das Motto. Sie berührten den Schriftzug. Er diente ihnen als Glücksbringer. Er war ihr Mantra. Jürgen Klopp peitschte seine Mannschaft ab der ersten Minute an der Seitenlinie an. In der ersten Halbzeit bekam dies Brajan Gruda zu spüren. Er ist 22 Jahre alt. Er spielte auf dem Flügel vor der Trainerbank. Klopp rief. Gruda sprintete. Das Publikum raunte. Trotz einer 1:0-Führung war die Stimmung im Berliner Olympiastadion noch verhalten.

Der Wendepunkt und die Tore

Nach der Pause sprang die Stimmung vom Rasen auf die Ränge. Das ist genau das, was Jürgen Klopp wollte. Nach einer Spielzeit schoss Florian Wirtz das erlösende 2:0 Tor. Fünf Minuten später legte Nico Schlotterbeck das 3:0 nach. Die Fans merkten: Hier passiert etwas. Die Spieler fielen in einer Jubeltraube übereinander. Sie herzten sich. Es wirkte, als ginge es bereits um den EM-Titel. Mit jedem weiteren Tor wurde die Stimmung ausgelassener. Das Stadion wurde lauter.

Advertisement

Wirtz erhöhte auf 4:0. Dies geschah nach einer tollen Vorlage von Gruda. Gruda erzielte dann selbst das 5:0. Er kommt aus Leipzig. Um 22.22 Uhr war es so weit. Die Fans auf den Rängen stimmten das Lied "Oh, wie ist das schön!" an. Die Laola-Welle hatte längst ein paar Mal das Stadion umrundet. Bei jeder Auswechslung wartete Klopp an der Linie. Er umarmte seine Spieler. Ein kurzes Abklatschen bekam keiner. Er drückte seine Jungs ganz fest. Mann für Mann. Held für Held.

Reaktionen und Blick in die Zukunft

Brajan Gruda strahlte. Er begeisterte erneut. Es ist sein zweites Länderspiel. Es gab innige Umarmungen bei der Auswechslung in der 82. Minute. Die Szenen wiederholten sich während der Ehrenrunde. Auch hier war Jürgen Klopp mittendrin. Er herzte seine Spieler. Er alberte mit ihnen herum. Das galt für Führungsspieler Kai Havertz im Alter von 27 Jahren. Er wartet noch auf sein erstes Tor unter Klopp. Derry Scherhant ist 24 Jahre alt. Ihm gelang in seiner Berliner Heimat im vierten Spiel der erste Länderspieltreffer. Tom Bischof ist 21 Jahre alt. Er wurde diesmal in beiden Länderspielen nur als Joker eingesetzt.

Nach dem Lied "Völlig losgelöst" lief "Oh wie ist das schön" über die Stadion-Lautsprecher in Dauerschleife. Das Spiel war längst vorbei. Dennoch kam Jürgen Klopp zum ARD-Interview. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger waren zugegen. Schweinsteiger ist 42 Jahre alt. Sedlaczek ist 40 Jahre alt. Die Zuschauerplätze im Rücken der drei waren leer. Im Hintergrund liefen schon die Aufräumarbeiten. Ein paar Fans waren noch in der Nähe des Moderationstischs. Sie rufen immer wieder jubelnd: "Jürgen!"

Die deutsche Verantwortung und das WIR

Jürgen Klopp schwärmte von seinem Team. Es sei eine ganz spezielle Gruppe im Moment. Ihre Verantwortung sei es, dies sichtbar zu machen und sichtbar zu halten. Sie könnten die Welt nicht verändern. Aber sie könnten ein positives Gesicht zeigen. Und das hätten sie heute gemacht. Mit seinem typischen Grinsen schob er hinterher: "Ich glaube, jeder, der hier heute war, geht mit dem Lächeln nach Hause." Er denke, man stelle zumindest für drei, vier Monate lang die deutsche Nationalmannschaft nicht in Frage.

Advertisement

Man spielte gegen die Niederlande. Sie hatten am Freitag Griechenland mit 7:0 besiegt. Das war das Debüt von Klopp im September in Amsterdam. Damals ärgerte Oranje ihn mit dem späten 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit. Nun folgte der verdiente Sieg. Es war das 50. Duell der ewigen Rivalen. Oranje hatte gegen diese spielfreudige deutsche Mannschaft keine Chance.

Xavís Blick auf die Konkurrenz

BILD fragte nach dem Spiel den Holland-Trainer. Auch Xavi ist eine Spieler-Legende. Er ist 46 Jahre alt. Deutschland hat sich als Gruppenerster für das Nations-League-Viertelfinale qualifiziert. Dort kann man auf Spanien treffen. Xavís Heimatland ist Spanien. Der dortige Nationaltrainer ist Luis de la Fuente. Die Frage galt: Was sagen Sie Ihrem Kollegen, wenn er Sie anruft und nach der neuen deutschen Mannschaft von Jürgen Klopp fragt?

Xavís Antwort war klar. Er bat um Verzeihung. Er könne in diesem Moment nicht über eine andere Mannschaft sprechen. Er sei zu besorgt über seine eigene Situation. Es fehle der Mentalität bei seinen Spielern. Die Mentalität hatte unsere Elf endlich wieder gezeigt. Es gelang Jürgen Klopp, dieses WIR-Gefühl zu schaffen. In der Nationalelf. Aber auch in ganz Fußball-Deutschland.