Bundestrainer Jürgen Klopp stellt für das entscheidende Nations-League-Spiel gegen Holland in Berlin das Aufgebot vor. Die Nationalelf muss gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen.

Bundestrainer Jürgen Klopp (59) führt das DFB-Team am heutigen Abend in sein erstes Endspiel um die Nations League. Das entscheidende Gruppenspiel gegen die Niederlande findet im Berliner Olympiastadion statt, wobei die Partie um 20.45 Uhr live im Fernsehen der ARD zu sehen ist. Für die deutsche Elf bedeutet diese Begegnung alles oder nichts, da nur ein Sieg den sicheren Einzug ins Viertelfinale garantiert.

Umstellungen in der Abwehr durch Klopp

Wie SPORT BILD berichtet, hat der Nationaltrainer bereits vorab Entscheidungen für die Defensive getroffen. Im Vergleich zur Partie gegen Serbien, die die DFB-Elf mit 3:1 gewann, ändern sich zwei Positionen in der Startelf. Der Bonner Nico Schlotterbeck (26) und der Münchner Nathaniel Brown (23) gehören nun zur Startformation. Sie verdrängen damit die beiden Vorspieler Malick Thiaw (25/Newcastle) und Maxi Mittelstädt (29/Stuttgart) von ihren Plätzen.

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Neben den defensive Umstellungen darf auch der Angreifer Brajan Gruda (22) wieder von Beginn an auflaufen. Der Spieler aus Leipzig zeigte beim letzten Spiel gegen Serbien ein herausragendes Debüt und sorgte mit einem spektakulären Sololauf für das Tor zum Endstand. Trotz dieser guten Leistung muss der junge Bayern-Juwel Lennart Karl (18) vorerst auf der Bank bleiben und wird zunächst nicht eingesetzt.

Hoher Einsatz und gegnerische Form

Die Konsequenzen des Spiels sind für beide Seiten deutlich. Ein Unentschieden wäre für Deutschland nur dann ausreichend, wenn Griechenland parallel zum Spiel gegen Serbien verlieren würde. Eine Niederlage bedeutet hingegen das sofortige Ausscheiden aus dem Wettbewerb. Das Hinspiel in Amsterdam endete zuvor bereits mit einem 1:1-Remis, was die Ausgangslage für das Rückspiel in der Hauptstadt besonders spannend macht.

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Das niederländische Team kommt mit erheblichem Selbstvertrauen in die Begegnung. Die Niederlande feierten zuletzt einen deutlichen 7:0-Sieg gegen Griechenland, was die Stimmung im gegnerischen Lager stärkt. Rund 72.000 Fans werden heute im Berliner Olympiastadion erwartet, um die deutsche Elf zu unterstützen und die Atmosphäre entsprechend zu befeuern.

Klopps Analyse und taktische Hoffnung

Bundestrainer Jürgen Klopp zeigte sich in der Vorabbesprechung realistisch, aber auch hoffnungsvoll bezüglich der Qualitäten seines Gegners. Er betonte, dass Holland sehr lebendigen Fußball spiele und eine stark fußballerisch veranlagte Generation darstelle. Für den Trainer wird die Partie hochspannend, da er hoffe, dass das DFB-Team ab und zu den Stock in die Speichen der Niederländer halten könne.

Neben der sportlichen Herausforderung durch den Gegner steht für Klopp auch die interne Bestätigung der Mannschaft im Fokus. Der 59-Jährige erklärte, es gehe darum, den intern als super positiv empfundenen Neustart zu untermauern. Das Ziel sei es, die für das Trainerstab sichtbare Qualität der aktuellen Kicker auch nach außen hin deutlich zu machen und so die Entwicklung des Teams zu festigen.