Jürgen Klopp gratuliert Amon-Ra St. Brown vor NFL-Spiel in München

Bundestrainer Jürgen Klopp sendet sein signiertes Cap an den Detroit-Lions-Spieler. St. Brown trägt spezielle Adidas-Schuhe zum Spiel gegen die Patriots.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft brach am Sonntag von Herzogenaurach in Richtung Berlin auf, um sich dort auf das entscheidende Nations-League-Spiel vorzubereiten. Unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp (59) trifft die DFB-Auswahl am Montagabend auf die niederländische Auswahl, wobei im Viertelfinale der Gruppe 2 über den weiteren Turnierverlauf entschieden wird.

Dennoch fokussierte sich die Aufmerksamkeit des Trainingsleiters kurzfristig auf ein Ereignis außerhalb des deutschen Sports. Während die Spieler ihre Reise antreten, richtete Jürgen Klopp eine direkte Geste an den amerikanischen NFL-Superstar Amon-Ra St. Brown (27), der sich gerade im Herzen Münchens auf sein wichtigstes Spiel der Saison vorbereitet.

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Der Tausch mit dem berühmten Cap

Amon-Ra St. Brown, der als Wide Receiver für die Detroit Lions aufläuft, verbindet eine enge Freundschaft mit dem Bayern- und DFB-Star Jamal Musiala (23). Bereits während der Weltmeisterschaft im Sommer drückte der Sportler dem deutschen Team öffentlich die Daumen. In einer digitalen Revanche sandte Jürgen Klopp seinem Bekannten eine seiner legendären 83-Millionen-Hüte, die er bei seiner berühmten Antritts-Pressekonferenz trug.

Das signierte Accessoire erreichte St. Brown nach dem Training im Bayern-Campus. Der amerikanische Sportpackte das Geschenk aus und jubelte vor Freude, woraufhin er das deutsche Emblem sofort gegen eine eigene Mütze der Detroit Lions tauschte. Die Lions dankten ihrem deutschen Instagram-Kollegen für den Austausch, woraufhin Klopp umgehend mit einem Flammen-Emojis antwortete.

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Spezielle Stollenschuhe für das Finale

Im Gegenzug plant der 27-Jährige eine besondere Aufmerksamkeit für seine deutsche Basis. Normalerweise schmückt ihn eine kleine Deutschlandfahne auf dem Helm, doch für das bevorstehende Match in der Allianz Arena ließ er von seinem Ausrüster Adidas besondere Stollenschuhe im schwarz-rot-goldenen Design anfertigen.

St. Brown trug die exklusiven Schuhe bereits erstmals am Freitag während des Trainings in München. Er gab bekannt, dass er die Schuhe definitiv am Sonntag anziehen wird, sofern sie bis zum Spielbeginn gut eingelaufen sind. Dies unterstreicht seine Verbundenheit mit dem deutschen Markt und den Fans.

Das große Spiel in der Allianz Arena

Am Sonntag erwartet das ausverkaufte Stadion in München ein Prestigeduell zwischen den Detroit Lions und dem Super-Bowl-Teilnehmer New England Patriots. Das Spiel startet um 15:30 Uhr und wird auf RTL sowie über BILD.de übertragen. Für beide Teams ist dies ein entscheidender Schritt in der Saison.

Während St. Brown seine volle Konzentration auf dieses NFL-Ereignis richtet, startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am selben Tag die Finalphase der UEFA Nations League. Das Duell gegen Holland um den Einzug ins Viertelfinale beginnt am Montagabend um 20:45 Uhr und wird live im ARD übertragen. Beide Ereignisse markieren sportliche Höhepunkte am Wochenende.