Werder Bremen verliert mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Max Mittelstädt entscheidet das Spiel, während Niclas Füllkrug nach seiner Nominierung durch Jürgen Klopp ohne Torerfolg bleibt.

Werder Bremen unterlag am ersten Spieltag der neuen Saison mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Dieses Ergebnis brach diePositive Entwicklung des Bremer Teams, das seit sieben Spielen ungeschlagen war und nun die erste Niederlage in Pflichtspielen hinnehmen muss. Für den Verein war es ein bitterer Rückschlag, der besonders durch die Leistung von Niclas Füllkrug auffiel, der zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag ohne Torerfolg blieb.

Die Woche war für Werder Bremen eigentlich positiv gestartet. Bundestrainer Jürgen Klopp hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass Niclas Füllkrug wieder in die Nationalmannschaft berufen wurde. Die Erwartungen waren hoch, doch im ersten Spiel nach der Nominierung trat das Duo Füllkrug und Werder Bremen vor allem in der ersten Halbzeit extrem blass auf. Die Hoffnungen auf eine unmittelbare Rückkehr in die Form, die in der Vorbereitung geweckt wurden, erfüllten sich nicht.

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Jürgen Klopp und Niclas Füllkrug unter Druck

Die Enttäuschung über die Leistung von Niclas Füllkrug ist nachvollziehbar. Der Stürmer blieb zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag ohne Treffer, was die Serie unterbrochen hat. In der 24. Minute sah der Werder-Knipser seine erste Gelbe Karte der Saison nach einem Arm-Einsatz gegen den Stuttgarter Abwehrspieler Jeff Chabot. Dies war ein bezeichnendes Signal dafür, wie schwer es Füllkrug fiel, sich gegen die defensive Organisation der Gastgeber durchzusetzen.

Jürgen Klopp hatte Füllkrug wieder in den Kader berufen, doch die Performance im Bundesligaspiel ließ diese Entscheidung fragil erscheinen. Füllkrug hatte zuvor mit seiner Form in der Nationalmannschaft überzeugt, doch gegen die defensive Stabilität des VfB Stuttgart reichte dies nicht aus. Die Kritik an der Effektivität in der Spitze wuchs mit jeder verstrichenen Minute.

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Max Mittelstädt und der VfB Stuttgart dominieren

Ganz anders gestaltete sich die Situation für den VfB Stuttgart. Die Gastgeber jubelten früh, nachdem Maxi Mittelstädt am zweiten Pfosten völlig blank lauerte und den Ball unhaltbar ins Netz schoss. Dies geschah in der 7. Minute und rechtfertigte Mittelstädts erneute DFB-Nominierung durch Jürgen Klopp. Der 29-Jährige widmete seinen Jubel seiner Frau Lea, mit der er in wenigen Wochen Nachwuchs erwartet.

Jeff Chabot hielt Niclas Füllkrug und Werder Bremen vor allem in den ersten 45 Minuten komplett kalt. Die Stuttgarter Abwehr präsentierte sich robust und organisierte, was die Offensive von Werder Bremen vor enorme Probleme stellte. Werder Bremen fand in der ersten Halbzeit kaum statt und blieb ohne echte Torchance. Vier Minuten nach dem Führungstreffer bewahrte Karl Hein sein Team mit einer starken Parade gegen Bilal El Khannouss vor einem höheren Rückstand.

Neue Taktiken und verpasste Chancen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Werder Bremen zunächst verbessert. Auch von Niclas Füllkrug kam jetzt mehr, sein Traumpass landete bei Youri Regeer, der allein vor Dennis Seimen scheiterte. Dies war die Mega-Chance zum Ausgleich, die jedoch nicht genutzt wurde. Im Gegenzug klärten Karl Hein und der Pfosten gegen Maxi Mittelstädt in der 57. Minute.

In der Schlussphase warf Werder Bremen alles nach vorne. Auch Reis kam zu einer aussichtsreichen Gelegenheit, scheiterte aber ebenfalls an Dennis Seimen in der 75. Minute. Das Spiel ging als 0:1-Niederlage aus, was die erste Pflichtspiel-Pleite seit sieben Spielen bedeutete. Die Leistung war uneinheitlich, und die Erwartungen an Füllkrug und das Team wurden nicht erfüllt.

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Konsequenzen und Ausblick auf das weitere Saisonverlauf

Die Niederlage gegen den VfB Stuttgart ist ein Warnsignal für Werder Bremen. Die Defensive hatte zwar in der ersten Halbzeit gut gestanden, aber die Offensivmacht reichte nicht aus, um das Spiel zu drehen. Niclas Füllkrug bleibt weiterhin ohne Torerfolg, was unter Druck setzen kann. Die Mannschaft muss nun analysieren, wie sie in der nächsten Partie mehr Effektivität zeigt.

Für Niclas Füllkrug bedeutet dies eine schwierige Situation. Nach der Nominierung durch Jürgen Klopp erwartet man Ergebnisse, doch die Realität auf dem Platz sieht anders aus. Werder Bremen muss sich nun auf die nächsten Spiele konzentrieren und lernen, wie man auch gegen stark defensive Gegner Tore erzielt. Die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage ist beendet, und der Fokus liegt auf der sofortigen Wiederherstellung der Erfolgsserie.