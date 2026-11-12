Jürgen Klopp lässt Wael Mohya für Länderspiel in Serbien fehlen

Jürgen Klopp verzichtet im DFB-Kader für das Spiel in Belgrad auf Wael Mohya. Der 17-Jährige reist mit der Nationalmannschaft, darf aber am Freitag nicht auflaufen, da die Fifa nur 23 Spieler erlaubt.

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft reist am Freitag mit einem verkürzten Kader ins Auswärtsspiel nach Belgrad. Bei der Partie gegen Serbien, die um 20.45 Uhr auf RTL zu sehen ist, darf Trainer Jürgen Klopp nur 23 Spieler nominieren, wie die Fifa für die Nations League vorsieht. Dies zwingt den Bundestrainer zu einer strengen Auswahl aus seinem 24-Mann-Roster.

Klopp entscheidet sich für 23 Spieler in Serbien

Jürgen Klopp verzichtet in der endgültigen Spieltagsliste auf den 17-jährigen Wael Mohya vom Borussia Mönchengladbach. Der DFB bestätigte die Aufstellung am Donnerstagmorgen offiziell auf seiner Website. Obwohl das Talente als größte Überraschung im aktuellen Kader galt und auch mit zur Reisegruppe nach Belgrad gehört, wird er am Freitag nicht im Aufgebot für das Länderspiel stehen. Er muss seinen ersten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft daher vorerst weiter auf sich warten lassen.

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Diplomatie mit Borussia Mönchengladbach Talente

Die Nominierung von Mohya diente Jürgen Klopp auch als strategischer Schritt, um den Talente langfristig an die Nationalelf zu binden. Hintergrund ist die Doppelstaatsbürgerschaft des 17-Jährigen, die es ihm ermöglicht, neben Deutschland auch für Marokko, das Heimatland seiner Eltern, aufzulaufen. Marokko versucht seit Monaten intensiv, den Spieler zu gewinnen, indem es ihm eine sofortige Berufung in die A-Nationalmannschaft verspricht. Das Ziel ist es, ihn als zukünftiges Aushängeschild bei der Weltmeisterschaft 2030 aufzubauen, die Marokko gemeinsam mit Spanien, Portugal, Argentinien, Paraguay und Uruguay ausrichtet.

Kampfergebnis und Status für die Nationalelf

Bisher hat die Strategie von Jürgen Klopp offenbar gewirkt. Der Trainer gab an, bereits drei direkte Gespräche mit Wael Mohya und dessen Familie geführt zu haben. Dass der Jugendliche die Nominierung des DFB angenommen hat, wertet Klopp als klares Signal seiner Loyalität. Die deutsche Fußballnationalmannschaft profitiert davon, dass der Spieler mit dem Kader reist, auch wenn er am Freitagnachmittag nicht zum Einsatz kommen darf.

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Regelwerk erlaubt noch Wechsel nach Marokko

Trotz der aktuellen Zusage von Wael Mohya bleibt die situation rechtlich nicht endgültig abgeschlossen. Solange der Spieler unter 21 Jahren maximal drei A-Länderspiele für Deutschland bestritten hat, kann er laut Fifa-Regelwerk noch zu Marokko wechseln. Erst beim vierten Einsatz oder wenn er das 21. Lebensjahr vollendet hat, ist er für eine Nation festgespielt. Bis dahin bleibt die Option für einen Wechsel auf der Hut.

Kritische Phase für Karriereentscheid

Für Wael Mohya steht jetzt die erste Hürde an. Er muss auf seinen offiziellen Debüt-Einsatz für die DFB-Auswahl warten. Für Jürgen Klopp bleibt die Situation eine offene Frage, ob das Diplomatische Vorgehen bei der Nations League Bestand hat. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die Interessen des Talentes und der Verbände Deutschlands und Marokkos weiter entwickeln.