DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp beschreibt Wael Mohya als außergewöhnlichen Fußballer. Der 17-jährige Star von Borussia Mönchengladbach blieb im Kader, wird aber intensiv gescoutet.

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp war nach dem jüngsten Spiel in der Nations League sichtlich begeistert von den Leistungen seiner Mannschaft. In einem Interview mit der ARD über die Begegnung diskutierten er zusammen mit den Moderatoren Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger detailliert über die taktischen Abläufe und die individuellen Auftritte. Dabei richtete Klopp die Aufmerksamkeit bewusst auf einen ganz besonderen Nachwuchsspieler, der seine Erwartungen weit übertroffen hatte. Der Trainer zeigte sich sichtlich inspiriert von den jungen Talenten, die ihm in den vergangenen Tagen zur Verfügung standen.

Klopps ehrliche Einschätzung zum Debütverzicht

Jürgen Klopp erwähnte im Gespräch mit Esther Sedlaczek explizit den 17-jährigen Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach. Als der Moderator nach der Begründung fragte, warum der Jungstar nicht im Einsatz war, reagierte Klopp mit einem sichtbaren Schmunzeln. Er betonte, dass er alle nominierten Spieler im Lehrgang eingesetzt habe und dies als verdient ansah. Lediglich bei Mohya habe er auf eine Rotation verzichtet, was für ihn jedoch eine spannende Entwicklung darstelle. Die Begründung lag in der außergewöhnlichen Qualität des Youngstars, der die Einschätzung des Trainers deutlich übertraf.

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Der DFB-Chef charakterisierte Wael Mohya als einen großartigen Fußballer. Er gab offen zu, dass die Fähigkeiten des Jugendlichen besser waren, als er zunächst angenommen hatte. Dies war die erste Nominierung Mohyas für die deutsche A-Nationalmannschaft. Ein offizielles Debüt unter Leitung von Jürgen Klopp blieb ihm jedoch verwehrt. Der Grund dafür war rein prozeduraler Natur, da für die Nations League lediglich 23 Spieler für den Spieltagskader gemeldet werden dürfen. Insgesamt hatte der Trainer 24 Akteure in den Kader berufen.

Es war von Anfang an klar verabredet, dass der 17-Jährige zunächst nicht auf dem Platz stehen würde. Diese Regelung galt solange, bis kein anderer Spieler einer Verletzung zum Opfer fiel. Klopp versicherte, dass diese Entscheidung im Vorfeld mit dem Spieler und seinem Verein abgestimmt wurde. Er begründete die Zurückhaltung damit, dass Mohya die längste Zeit habe, um noch viele weitere Spiele zu absolvieren. Daher sah der Bundestrainer im Auslassen für das aktuelle Turnier kein relevantes Problem für die weitere Karriereentwicklung.

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Wirtz als Idol und Perspektive im Verein

Wael Mohya ist bereits fest in den Junioren-Auswahlen verankert und spielt trotz seines jungen Alters bereits für die U21-Nationalmannschaft. Bei der Suche nach einem Vorbild hat sich der Offensivspieler einen ganz bestimmten Spieler zum Idol auserkoren. Er nannte explizit Florian Wirtz, bei dem er Ähnlichkeiten in der Position und im Spielstil sah. Mohya gab an, sich viel von den Aktionen des Leverkusener Stars abgeschaut zu haben.

Die spielerischen Qualitäten, die den Youngstar an Wirtz faszinieren, liegen insbesondere in der spielerischen Freude und der kreativen Entfaltung. Mohya äußerte sich beeindruckt von diesen Eigenschaften und strebt an, ähnliche Freiheiten im Spiel zu entwickeln. Beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gilt der 17-Jährige als das große Versprechen für die Zukunft des Klubs. Seine Entwicklung dort wird mit großem Interesse beobachtet.

Zukünftige Interessen und Verkaufspläne

Die Frage nach der weiteren Karriere von Wael Mohya rückt in den Fokus der europäischen Fußballwelt. Laut Berichten haben sich mehrere Top- Klubs bereits für den Youngstar interessiert. Konkret werden der FC Liverpool sowie Brighton & Hove Albion auf der Liste der interessierten Teams geführt. Darüber hinaus gibt es intensive Scouting-Maßnahmen durch deutsche Spitzenvereine wie den FC Bayern München, Bayer Leverkusen und RB Leipzig.

Trotz des hohen Interesses aus dem In- und Ausland hat Sport-Boss Rouven Schröder von Borussia Mönchengladbach klare Ansagen gemacht. Der 51-Jährige erklärte, dass ein Verkauf im Winter ausgeschlossen sei. Man plane, Wael Mohya definitiv bis zum Saisonende in Gladbach zu halten. Die aktuelle Saison wird für das Talente damit abgeschlossen sein, bevor die nächste Transferperiode eröffnet wird.