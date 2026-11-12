Jürgen Klopp missbraucht: Evangelikales Netzwerk nutzt Videos ohne Zustimmung

Das Netzwerk "Ballers in God" verwendet Bilder und Clips von Bundestrainer Jürgen Klopp, um Unterstützung vorzutäuschen. Der DFB und Klopp dementieren jegliche Verbindung zu den umstrittenen Inhalten der Vereinigung.

Das evangelikale Netzwerk "Ballers in God" verwendet wiederholt Videos und Interviewausschnitte von Bundestrainer Jürgen Klopp, um den Eindruck zu erwecken, der 59-Jährige unterstütze die kontroverse Vereinigung. Faktisch ist jedoch, dass Jürgen Klopp von dieser Nutzung seiner Medieninformatik keine Kenntnis hatte. Recherchen von RTL/ntv und Sky haben bestätigt, dass die Clips ohne sein Einverständnis auf den Social-Media-Kanälen der Gruppe verbreitet wurden.

Missbrauch von Medieninhalten ohne Zustimmung

Es geht dabei konkret um bis zu drei Videos, die von "Ballers in God" geteilt wurden. Ein Ausschnitt stammt aus dem Podcast "The Diary of a CEO", in dem Jürgen Klopp im Oktober 2025 als Global Sports Director bei Red Bull zu Gast war. In diesem selben Clip werden Bibelverse vorgelesen, während parallel Videos von Jürgen Klopp als Trainer von Liverpool gezeigt werden. Diese Montage suggeriert fälschlicherweise eine ideologische Übereinstimmung.

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Reaktion des DFB und Transparenz

Auch bei Klopps Amtsantritt beim DFB postete "Ballers in God" ein Bild des Bundestrainers mit einem Zitat zu seinem christlichen Glauben. Das Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte auf Anfrage, dass dieses Bild ebenfalls ohne Kenntnis und Einverständnis von Jürgen Klopp veröffentlicht wurde. Jürgen Klopp hat zwar in seiner Karriere wiederholt Aussagen zu seinem christlichen Glauben gemacht, jedoch stets ohne jegliche Verbindung zu einer spezifischen religiösen Gemeinschaft wie "Ballers in God".

Störungsfigur Felix Nmecha im Fokus

Das Netzwerk "Ballers in God" steht seit Längerem in der Kritik, da einige Mitglieder homophobe und queerfeindliche Äußerungen tätigen. Der BVB-Profi Felix Nmecha ist Teil dieses Netzwerks. Felix Nmecha (26) sorgte jüngst für Aufsehen, indem er seine Tore im Bundesliga-Spiel gegen Elversberg (2:1) mit einem speziellen Jubel feierte. Dabei legte er eine imaginäre Krone auf den Rasen, um seine Verbundenheit mit Gott und Jesus symbolisch darzustellen.

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Kritik von Vereinsführung und Nationaltrainer

BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke (67) wünscht sich, dass Felix Nmecha in Zukunft auf diesen umstrittenen Jubel verzichtet. Auch beim DFB hat sich die Situation zugespitzt. Nach Informationen von BILD haben sich Jürgen Klopp (59) und Sportdirektor Rudi Völler (66) am Montag mit Felix Nmecha zusammengesetzt. Die Verantwortlichen machten ihrem Nationalspieler klar, dass sie sich nur dann voller Überzeugung vor ihn stellen, wenn er sie davon überzeugt, dass er nicht hinter falschen Werten steht.

Felix Nmecha (26) rechtfertigte sein Verhalten zuvor mit der Aussage, er wolle weder sich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen. Stattdessen gehe es ihm darum, seine Krone vor dem bald wiederkehrenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen. Die Verantwortlichen im deutschen Fußball halten jedoch an der Forderung nach Distanzierung von den ideologischen Inhalten des Netzwerks fest, um die Einheit des Kaders zu wahren und öffentliche Kontroversen zu vermeiden.