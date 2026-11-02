Jürgen Klopp motiviert deutsche Padel-Nationalmannschaft bei WM in Katar

Bundestrainer Jürgen Klopp sendet Videobotschaft an die deutschen Padel-Teams bei der Weltmeisterschaft in Doha. Die Mannschaften wollen mit diesem Motivationsschub historische Erfolge erzielen.

Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp hat die deutsche Padel-Nationalmannschaft vor ihrem Start bei der Weltmeisterschaft in Doha unterstützt. Mit einer persönlichen Videobotschaft richtete sich der 59-jährige Motivationskünstler direkt an die Spieler, die das Land auf der arabischen Halbinsel vertreten. Die deutsche Auswahl ist sowohl im Damen- als auch im Herrenbewerb bei diesem globalen Turnier präsent und nutzt den Impuls des bekannten Trainers für ihre Leistungen.

Klopps Ansprache und Erwartungen

In seiner Nachricht an die Athleten betonte Klopp die Bedeutung der nationalen Farben und forderte die Teams auf, über ihre eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Er verwies darauf, dass es sich um eine Weltmeisterschaft und nicht um Olympische Spiele handelt, was die Prioritäten verschiebt. Dennoch appellierte er daran, die eigenen Erwartungen zu übertreffen und die deutsche Fahne stolz nach Katar zu tragen. Die Botschaft zielte darauf ab, den Druck zu nehmen und gleichzeitig die mentale Stärke der Sportler zu stärken.

Also read Mads Janelt hofft auf Nationalmannschaft-Nominierung unter Jürgen Klopp

Nationalspieler Johannes Lindmeyer bestätigte am Morgen des ersten Wettkampftags den Erhalt dieses Grußwortes. Er betonte, dass die Mannschaft nun bereit sein müsse, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Worte dienten als direkter Startschuss für die Gruppenphase, in der Deutschland gegen starke internationale Konkurrenz antreten muss. Die Spieler sahen in der Nachricht von einem so renommierten Trainer einen wichtigen Vertrauensbeweis.

Reaktionen der Spieler und sportlicher Kontext

Nationalspieler Christian Böhnke, der bereits gemeinsam mit Klopp auf Mallorca auf dem Platz stand, beschrieb die Videobotschaft als unerwarteten Moment. Er erklärte, dass die zunehmende Aufmerksamkeit für Padel durch solche Unterstützungen weiter wächst. Böhnke lobte die langjährige Begeisterung Klopps für diese Sportart, die auf einem kleineren Tennis-Court mit Glaswänden gespielt wird. Für die gesamte Mannschaft war dies ein zusätzlicher Motivationsschub, der das Selbstvertrauen vor den Spielen stärkte.

Advertisement

Klopp gilt seit Jahren als glühender Fan des Padel-Sports und äußerte schon früher seine Faszination für das Spiel. Er bezeichnete die Disziplin als die kommende Sportart und spielte regelmäßig mehrere Male pro Woche. Seine Unterstützung verleiht dem deutschen Verband und den Athleten zusätzliche Sichtbarkeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Dies hilft dabei, die Lücke zu anderen Nationen zu schließen, die den Sport professioneller verfolgen.

Qualifikationserfolg und aktuelle Herausforderungen

Deutschland hat bei dieser Weltmeisterschaft eine historische Chance, da erstmals beide Nationalteams qualifiziert sind. Bei der letzten WM im Jahr 2024 schafften nur die Damen den Einzug, während die Herren scheiterten. Am 26. September gelang beiden Mannschaften in der Europa-Qualifikation der Sprung unter die 16 besten Nationen der Welt. DPV-Geschäftsführerin Steffi Steible würdigte diesen Erfolg als riesigen Fortschritt für Padel in Deutschland.

Die Qualifikation war für alle Beteiligten eine intensive Angelegenheit, die auch persönliche Opfer erforderte. Das gesamte Herren-Team samt Bundestrainer Pablo Pelassini trat in Katar mit wasserstoffblond gefärbtem Haar an, um offene Wettschulden einzulösen. Diese Geste unterstreicht die familiäre Verbundenheit und den Humor innerhalb der Mannschaft. Sie zeigen damit ihren Willen, alles für den gemeinsamen Erfolg zu geben.

Gruppenphase und weitere Spieltermine

Ab heute kämpfen die deutschen Teams in der Gruppenphase um den Einzug ins Viertelfinale, das am Donnerstag stattfindet. Das Herren-Team trifft zunächst um 16 Uhr deutscher Zeit auf Chile. In derselben Gruppe stehen zudem Portugal und Gastgeber Katar auf dem Programm. Die deutschen Damen verloren ihr Auftaktspiel mit 0:3 gegen Titelverteidiger Spanien. Ihre Gruppe umfasst außerdem Brasilien und Großbritannien.

Advertisement

Die ersten beiden Mannschaften jeder Vierergruppe ziehen in die nächste Runde ein. Für Deutschland wäre ein solches Ergebnis ein historischer Erfolg, der die Entwicklung des Sports im Land belegen würde. Die Spieler hoffen darauf, dass die motivationalen Impulse von Jürgen Klopp dabei helfen, die hohen Anforderungen internationaler Gegner zu bewältigen. Der Fokus liegt nun darauf, in der Hitze von Katar das Maximum zu liefern und die eigenen Ziele zu erreichen.