Jürgen Klopp motiviert Padel-Nationalmannschaft zu WM-Auftritt

Jürgen Klopp sendet Video-Botschaft an die deutsche Padel-Nationalmannschaft vor dem WM-Start in Katar und treibt die Motivation der Spieler an.

Jürgen Klopp, der als einer der bekanntesten Motivationskünstler Deutschlands gilt, unterstützt die deutsche Padel-Nationalmannschaft vor ihrem großen Auftritt. Kurz vor dem heutigen Start der Padel-Weltmeisterschaft in Katar hat der 59-jährige Ex-Bundestrainer eine persönliche Video-Botschaft an die Sportler gesendet. Diese Nachricht sorgte für erhebliche Aufmerksamkeit und hohe Erwartungen bei der Auswahl, die unter dem Druck eines weltweit beachteten Wettkampfs steht und nun beweisen will, dass sie über sich hinauswachsen kann.

Klopps Botschaft motiviert die Padel-Auswahl

Am Morgen des ersten WM-Spieltags berichtete Nationalspieler Johannes Lindmeyer von der besonderen Unterstützung, die das Team erhalten hat. Er verwies darauf, dass die Mannschaft im Vorfeld ein Grußwort von niemand Geringerem als Jürgen Klopp erhalten habe. Lindmeyer betonte, dass es heute darauf ankomme, über die eigenen Grenzen hinauszugehen. In seiner Video-Botschaft sprach Klopp direkt mit den Athleten und erinnerte daran, dass er auf einer Pressekonferenz einmal sagte, er würde sich die deutsche Fahne gerne zurückholen. Er forderte die Spieler auf, die Fahne nach Katar zu tragen, um dort für Deutschland zu kämpfen.

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Klopp machte jedoch auch klar, dass es sich um eine Weltmeisterschaft und nicht um die Olympischen Spiele handelt. Daher sei das reine Dabeisein zwar großartig, aber nicht alles, was zählt. Er appellierte an die Spieler, sich darauf vorzubereiten, ihre eigenen Erwartungen zu übertreffen. Diese Worte wurden von den Athleten als aufrüttelnde und inspirierende Ansprache wahrgenommen, die ihnen den nötigen Schwung für die kommenden Spiele geben soll. Die Botschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung des Sports und die Unterstützung durch hochkarätige Persönlichkeiten.

Begeisterung für Padel wächst in Deutschland

Nationalspieler Christian Böhnke, der mit Klopp bereits bei einem Padel-Event auf Mallorca gemeinsam auf dem Platz stand, zeigte sich von der unerwarteten Geste beeindruckt. Er erklärte, dass sie mit einem solchen Video nicht gerechnet hätten. Dies demonstriere, dass die Aufmerksamkeit für Padel als Sportart stetig wachse. Böhnke erwähnte, dass Klopp die Sportart bereits seit Längerem mit seiner Begeisterung fördere. Wenn eine so bekannte Persönlichkeit wie der Ex-Fußballprofi die Weltmeisterschaft verfolgen werde, gebe das der Mannschaft einen weiteren enormen Motivationsschub. Die Spieler hätten sich sehr über diese Geste gefreut.

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Klopp ist als glühender Fan der als Boom-Sportart geltenden Disziplin bekannt, die auf einem etwas kleineren Tennis-Court mit Glaswänden gespielt wird. Schon vor Jahren schwärmte der damalige Liverpool-Coach von der Faszination des Spiels. Er erzählte, dass er nie gedacht hätte, mit 47 Jahren die beste Sportart seines Lebens kennenzulernen. Er spiele Padel mittlerweile fünfmal pro Woche und nannte diese Erfahrung sensationell. Diese persönliche Leidenschaft spiegelt sich nun in seiner Unterstützung der Nationalmannschaft wider.

Historisches Ziel in Katar und erfolgreicher Quali-Krimi

Ab heute kämpfen die deutschen Padel-Teams in der Gruppenphase um den Einzug ins WM-Viertelfinale. Dies ist ein ambitioniertes Ziel, da in vielen anderen Ländern Padel schon deutlich länger professionell gespielt wird als in Deutschland. Dennoch holt Deutschland in diesem Bereich auf. Bei der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2024 schafften nur die deutschen Damen die Qualifikation, während die Herren dies nicht gelang. Entsprechend groß war daher der Jubel, als beide Mannschaften in der Europa-Qualifikation am 26. September den Sprung unter die jeweils 16 besten Nationen der Welt schafften.

DPV-Geschäftsführerin Steffi Steible kommentierte den Quali-Krimi mit dem Hinweis, dass Padel sich rasant sowohl in Qualität als auch in Quantität entwickle. Dass Deutschland mit den Nationalteams der Damen und Herren unter den weltweit 16 besten Mannschaften vertreten ist, gilt als riesiger Erfolg für das Padel-Deutschland. Nun sei das Ziel, das Maximum abzuliefern und in der Hitze von Katar so weit wie möglich zu kommen. Nicht nur die Qualifikation war für die Spieler eine herausfordernde Angelegenheit, auch mussten zur Weltmeisterschaft noch Wettschulden eingelöst werden.

Wettschulden und Start in die Gruppenphase

Als Konsequenz aus diesen Schulden tritt das gesamte Herren-Team samt Bundestrainer Pablo Pelassini in Katar nun mit wasserstoffblond gefärbtem Haar an. In der Gruppenphase trifft das Herren-Team heute um 16 Uhr deutscher Zeit zunächst auf Chile. Es folgen weitere Spiele gegen Portugal und den Gastgeber Katar. Diese harte Arbeit und die sichtbare Veränderung zeigen den Einsatzwillen der gesamten Delegation, die alles geben will, um bei dieser erstmaligen Teilnahme mit beiden Teams erfolgreich zu sein.

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Für das Damenteam geht es zum Auftakt um 12 Uhr deutscher Zeit direkt gegen den Titelverteidiger Spanien. Außerdem warten in ihrer Gruppe noch Brasilien und Großbritannien auf die deutsche Auswahl. Die ersten beiden der jeweils vier Vierer-Gruppen ziehen ins WM-Viertelfinale am Donnerstag ein. Für Deutschland würde dies einen historischen Erfolg bedeuten. Dabei sollen auch die Motivationskünste von Jürgen Klopp helfen, die Hürden zu nehmen und im internationalen Vergleich standzuhalten, obwohl die Wurzeln des Sports im Ausland liegen.