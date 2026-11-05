Jürgen Klopp nominiert deutschen Kader für November-Spiele

Bundestrainer Jürgen Klopp stellt den Kader für die Länderspiele gegen Serbien und Holland vor. Niclas Füllkrug kehrt zurück, der Aufgebot wird reduziert.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat am Donnerstag seine Entscheidung über die Zusammensetzung des DFB -Aufgebots für die bevorstehenden November-Länderspiele getroffen. Die Nationalelf tritt am 13. November in Belgrad gegen Serbien an und empfängt am 16. November in Berlin Holland. Im Gegensatz zur ersten Nominierung unter seiner Führung verzichtet das Team auf einen XXL-Kader mit 44 Spielern und setzt stattdessen auf eine fokussierte Auswahl.

Reduzierter Kader nach erfolgreicher Analyse

Jürgen Klopp entschied sich bewusst gegen die Ausweitung des Spielerfeldes, wie es bei den ersten Spielen noch üblich war. Nach einer ruhigen Analysephase der vergangenen zwei Wochen will das Trainerteam nun mit einem eingedampften Kader in die kommenden fünf Wochen starten. Diese strategische Anpassung wurde bereits nach dem letzten Länderspiel in Thessaloniki angekündigt, um Effizienz und Fokus zu gewährleisten. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt nicht durch eine Pressekonferenz, sondern ab 11:30 Uhr via Live-Stream auf den Kanälen des Deutschen Fußball-Bundes. Der Bundestrainer erläutert seine Entscheidungen dabei in einem Video-Interview, während die Liste der Nominierten bereits um 11 Uhr auf der Website des Verbandes verfügbar ist.

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Niclas Füllkrug kehrt ins Aufgebot zurück

Einer der größten Namen in der neuen Auswahl ist Niclas Füllkrug, der im Vergleich zum ersten DFB-Kader von Jürgen Klopp wieder mitreist. Der 33-jährige Stürmer aus Bremen hat einen herausragenden Saisonstart vorgelegt und in wettbewerbsübergreifend zehn Spielen zwölf Tore erzielt. Diese Leistungen haben ihm sein Comeback in der Nationalelf verdient, nachdem er zuletzt erst im Juni 2025 im Kader stand. Mit 24 Länderspielen und 14 Treffern in seiner bisherigen Karriere bringt Füllkrug wertvolle Erfahrung mit. Er wird gemeinsam mit Kai Havertz, dessen Arsenal-Kollege ebenfalls fest eingeplant ist, die Offensive bilden. Auch Jonas Urbig vom FC Bayern München sowie Alexander Nübel vom VfB Stuttgart gehören zu den sicheren Nominierungen.

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Wettbewerb um die Positionen in der Defensive

In der Abwehr und im Mittelfeld etablieren sich weitere feste Größen im System von Jürgen Klopp. Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck vom BVB sowie Jonathan Tah und Nathaniel Brown vom FC Bayern sind als Abwehrspieler gesetzt. Philipp Treu vom SC Freiburg, der kürzlich verletzungbedingt pausieren musste, zählt ebenfalls zur Stammbesetzung. In der zentralen Mittelfeldachse übernehmen Kapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern die Verantwortung. Ergänzt wird diese Achse voraussichtlich durch Derry Scherhant vom SC Freiburg und Florian Wirtz vom Arsenal FC. Während Torhüter Marc-André ter Stegen (Ajax) und Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) Hoffnung schöpfen dürfen, bleibt offen, wie viele Profis des VfB Stuttgart final berufen werden.

Historischer Kontext und vergangene Ergebnisse

Die aktuelle Situation steht im direkten Vergleich zu den ersten Spielen unter der Ägide von Jürgen Klopp. Damals hatte der Bundestrainer 44 Spieler aufgeteilt in zwei Hälften nominiert. Die erste Gruppe trat gegen Holland und Griechenland an, wobei beide Partien mit 1:1 bzw. 0:1 endeten. Die zweite, komplett erneuerte Gruppe spielte gegen Serbien und erneut gegen Griechenland, mit Ergebnissen von 2:0 und 0:0. Dieser Wechsel in der Personalie zeigt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Teams. Die Strategie der zweiten Kadernominierung zielt darauf ab, aus den früheren Erfahrungen zu lernen und die Leistungsfähigkeit der ausgewählten Spielergruppe zu maximieren. Die Fans können die Entwicklung der Mannschaft und die spezifischen taktischen Ausrichtungen im weiteren Verlauf der Spiele verfolgen.