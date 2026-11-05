Jürgen Klopp nominiert deutschen Kader für November-Spiele gegen Serbien und Holland

Bundestrainer Jürgen Klopp hat die 26-köpfige Auswahl für die Länderspiele gegen Serbien und Holland vorgestellt. Mit Lennart Karl und drei Debütanten bringt Klopp neue Akteure ins Team.

Jürgen Klopp hat den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die kommenden November-Länderspiele festgelegt. Die DFB-Auswahl tritt am 13. November in Belgrad gegen Serbien und am 16. November in Berlin gegen Holland an. Im Gegensatz zur Kaderbenennung im September verzichtet der Bundestrainer auf einen erweiterten Aufgebot-Modus und nominiert nur 26 Spieler. Dieser bewusste Schritt verdeutlicht die Entschlossenheit, mit einer kompakten und fokussierten Gruppe in die Partie zu gehen. Die Auswahl der Akteure spiegelt dabei eine strategische Balance zwischen jugendlicher Dynamik und internationaler Erfahrung wider.

Entscheidungen im Fokus der DFB-Auswahl

Die Kernentscheidung betrifft die Reduzierung der Spieleranzahl, was die Konkurrenz unter den Kandidaten verschärft hat. In seiner Ankündigung betonte Jürgen Klopp, dass die Auswahl schwierig war, da viele qualifizierte Akteure verdient gewesen wären, dabei zu sein. Er verwies darauf, dass eine hohe Qualität im Pool der verfügbaren Spieler die Entscheidungsfindung zwar erschwert, aber im positiven Sinne motiviert. Die Zusammensetzung der Mannschaft soll einen bunten Mix aus sehr jungen Talenten und durchaus erfahrenen Profis bieten. Diese Strategie zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit für die beiden wichtigen Gruppenphasen-Spiele in der Nations League zu optimieren.

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Neue Talente und etablierte Namen im Team

Besonderes Augenmerk liegt auf der Nominierung von Lennart Karl, der bereits zum zweiten Mal unter Jürgen Klopp im Kader steht. Der 18-jährige Offensivspieler vom FC Bayern München debütierte bereits im März unter seinem Vorgänger Julian Nagelsmann. Neben Karl nominiert der Bundestrainer mit Wael Mohya vom Borussia Mönchengladbach, Brajan Gruda vom RB Leipzig und Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart drei weitere Debütanten. Diese drei Talente ersetzen die im September genannten Spieler und sollen die Offensive frische Impulse verleihen. Gruda, der zuvor wegen einer Bauchmuskelzerrung ausfiel, steht nun fest im Aufgebot und bestätigt damit die Zusage des Trainers.

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Verletzungspech und Ausfälle wichtiger Akteure

Einige bekannte Gesichter fehlen diesmal in der Liste der nominierten Spieler. Die Abwesenheit von David Raum und Ridle Baku ist überraschend, da beide als feste Größen in den Verteidigungslinien galten. Auch die VfB-Stars Angelo Stiller und Josha Vagnoman können nicht ausrücken. Stiller muss wegen einer Adduktorenverletzung passen, während Vagnoman bereits seit vier Pflichtspielen für seinen Verein verletzt ist. Für den Sturm ist die Rückkehr von Niclas Füllkrug ein zentrales Element. Der 33-jährige Stürmer kehrt nach seiner Nominierung im Juni 2026 zurück und belegt einen der vorderen Plätze in der Angriffsreihe. Dies führt dazu, dass ein anderer Angreifer aus dem Kader entfernt wird, um die Anzahl der Spieler zu stabilisieren.

Ausblick auf die Positionsbesetzungen und nächste Schritte

Die Besetzung der einzelnen Positionen deutet auf eine klare Struktur hin, die auf Bewährung im europäischen Vereinssport setzt. Im Tor sind Jonas Urbig vom FC Bayern München und Marc-André ter Stegen vom Ajax Amsterdam die wahrscheinlichsten Starter, wobei Finn Dahmen, Alexander Nübel und Noah Atubolu als alternative Optionen dienen. In der Abwehr bilden Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown und Philipp Treu das Fundament. Das Mittelfeld wird von Kapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic dominiert, flankiert von Derry Scherhant und Florian Wirtz. Im Sturm ergänzt Kai Havertz Füllkrug, wodurch eine robuste Offensive entsteht. Die offizielle Bekanntgabe des Kaders erfolgte mittags, woraufhin sich die Vorbereitung auf die Spiele in Belgrad und Berlin konzentriert.