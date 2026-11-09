Jürgen Klopp nominiert DFB-Kader: Füllkrug-Comeback und Rüdigers Abschied

Jürgen Klopp hat die Kader für die Nations-League-Spiele in Belgrad und gegen die Niederlande bekanntgegeben. Niclas Füllkrug kehrt zurück, während Antonio Rüdiger verabschiedet wird.

Jürgen Klopp hat den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die entscheidenden Partien der Nations League nominiert. Die Spiele finden am 13. November in Belgrad gegen Serbien und am 16. November in Berlin gegen die Niederlande statt.

Rückkehr von Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug kehrt in den deutschen Kader zurück und erhält die Gelegenheit, in den beiden kommenden Begegnungen aufzulaufen. Der Bundesligastürmer hat noch kein Länderspiel unter Klopp bestritten, was sich nun ändern kann. Klopp betonte die Qualität im Kader und erklärte, dass es schwierig war, die Auswahl zu treffen, da mehr Spieler verdient gewesen wären.

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Abschied von Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger wird am 16. November in Berlin verabschiedet. Der Defensivspieler hat sein Debüt am 13. Mai 2014 gegeben und nach der WM 2026 seinen Rücktritt angekündigt. Er war jahrelang Stammkraft, blieb aber Titelgewinnen in großen Turnieren verwehrt.

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Kritik an Karim Adeyemi

Karim Adeyemi bleibt außen vor, wie Torwart-Legende Roman Weidenfeller erklärt. Adeyemi zeigte Defizite gegen Griechenland und überzeugte zuletzt bei Barcelona nicht. Seine Rückwärtsbewegungen störten Klopp, was als kleiner Denkzettel gewertet wird.

Diskussionen um religiöse Ausrichtung

Rudi Völler erklärte im Podcast von Oliver Kern, dass das DFB-Team mit Borussia Dortmund austauscht. Es geht um die Jubelgeste von Adeyemi, die zur Kampagne The King's Return gehört. Diese steht dem Netzwerk Ballers in God nahe, das für kontroverse Aussagen bekannt ist. Völler wies darauf hin, dass man dies genau verstehen muss.