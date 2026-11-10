Jürgen Klopp nominiert DFB-Kader: Füllkrug-Comeback und Rüdiger-Abschied

Jürgen Klopp setzt im DFB-Kader auf Füllkrug und lässt Karim Adeyemi zu Hause. Gegen die Niederlande in Berlin wird Antonio Rüdiger verabschiedet.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat den DFB-Kader für die Länderspiele in der Nations League nominiert. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 13. November in Belgrad gegen Serbien und am 16. November in Berlin gegen die Niederlande. Vor allem die Rückkehr von Niclas Füllkrug und das Fehlen von Karim Adeyemi sorgten bei der Kaderbekanntgabe für Gesprächsstoff.

Klopp verkündete die Nominierung am Donnerstag, dem 5. November. Dabei kündigte der Bundestrainer zugleich an, dass in Berlin ein langjähriger Nationalspieler verabschiedet wird. Nach Informationen der Nachrichtenagentur SID handelt es sich dabei um Antonio Rüdiger.

Also read Jürgen Klopp setzt auf Wirtz, Havertz und Neubiberg in der DFB-Auswahl

Adidas-Abschied und Quartierwechsel des DFB-Teams

Die Nationalmannschaft verlässt den bisherigen Ausrüster Adidas und wechselt zur kommenden Saison zu Nike. Laut der Bild ist das Team in dieser Woche zum letzten Mal am Campus des Herzogenauracher Ausrüsters zu Gast, der als Home Ground bekannt ist.

Am Mittwoch veranstaltet Adidas dort ein Mitarbeiter-Event, bei dem die Nationalspieler Essen aus Foodtrucks ausgeben. Auch Jürgen Klopp wird bei dieser Veranstaltung eine Rede halten. Das Team absolviert am Samstag ein Regenerationstraining im Adi-Dassler-Stadion, bevor es nach Berlin zum letzten Länderspiel des Jahres reist. Dort wird die Mannschaft am 16. November gegen die Niederlande zum letzten Mal im Adidas-Trikot auflaufen.

Advertisement

Ab 2027 muss die Nationalmannschaft zudem ein neues Quartier finden. Zur Auswahl stehen zunächst der DFB-Campus in Frankfurt, der Partner Volkswagen in Wolfsburg und das Spa & GolfResort Weimarer Land in Blankenhain, das ein neuer Partner des Teams ist.

Rudi Völler äußert sich zur Jubelgeste von Nmecha

Der DFB plant im Umgang mit der Jubelgeste von Felix Nmecha einen Austausch mit Borussia Dortmund. Sportdirektor Rudi Völler erklärte im Podcast Kerners 11, dass man den Vorgang ähnlich wie die Dortmunder angehen wolle. Man wolle das Thema nicht hochhängen und werde mit dem Spieler darüber sprechen.

Konkret geht es um eine Jubelgeste, die aus der Kampagne The King's Return stammt. Die Kampagne steht dem umstrittenen evangelikalen Netzwerk Ballers in God nahe. Das ARD-Magazin Monitor berichtete, im Umfeld des Netzwerks werde Homosexualität unter anderem als Sünde und Abtreibung als Satans Plan dargestellt.

Die BVB-Fans kritisierten, man dürfe dies nicht als bloß private Religionsausübung abtun, wenn die Reichweite eines Profis gezielt für Missionierung eingesetzt werde. Völler betonte dagegen, es sei wichtig, das Thema genau zu verstehen. Nmecha sei total beliebt bei seinen Mitspielern, und er könne verstehen, dass die Diskussion nicht jedem gefalle.

Advertisement

Warum Karim Adeyemi nicht nominiert wurde

Ehemalige Nationalspieler sehen im Defensivverhalten von Karim Adeyemi einen Grund für seine Nichtnominierung. Der frühere Torhüter Roman Weidenfeller sagte beim Sender Sky, Adeyemi habe im Griechenland-Spiel im Spiel gegen den Ball Defizite gezeigt. Weidenfeller, der lange mit Klopp beim BVB zusammengearbeitet hat, bezeichnete die kleinen Dinge als Ärgernis für den Bundestrainer.

Adeyemi spielt seit seinem Wechsel zum FC Barcelona, wo er zunächst stark startete. In sechs Pflichtspielen nach der Länderspielpause erzielte der 24-Jährige jedoch nur einen Treffer und keine Vorlage. Seine Einsatzzeit ging entsprechend zurück. Weidenfeller erinnerte zudem an eine Großchance gegen die Niederlande, die Adeyemi über das Tor schoss.