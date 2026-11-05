Jürgen Klopp nominiert DFB-Kader für Nations League: Thiaw vor Bisseck

Bundestrainer Jürgen Klopp hat den zweiten Kader für die Nations League gegen die Niederlande und Serbien bekanntgegeben. Mit 24 Spielern setzt er auf Qualität statt auf Masse.

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp hat den zweiten Kader für die bevorstehenden Länderspiele der Nations League offiziell bekanntgegeben. Für die Begegnungen gegen die Niederlande und Serbien reisten diesmal nur noch 24 Spieler mit, während zwanzig weitere Nominierte die Partien von zu Hause aus verfolgen mussten.

Knappe Entscheidungen in der Abwehr

Die wichtigste Entscheidung im defensiven Bereich fiel bei der Auswahl der Innenverteidiger. Jürgen Klopp vertraut auf Malick Thiaw vom Newcastle United und zog ihn dem Inter-Spieler Yann-Aurel Bisseck vor. Thiaw hatte zu Saisonbeginn als Kapitän agiert, verlor jedoch durch die Rückkehr von Dan Burn seinen Stammplatz und saß zuletzt dreimal auf der Bank. Im Gegensatz dazu ist Bisseck bei Inter Mailand gesetzt und spielte in der Champions League.

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Klopp rechtfertigte seine Wahl mit der hohen Qualität der Nominierten. Er argumentierte, dass solche Diskussionen nur entstehen, wenn mehr Spieler zur Verfügung stehen, als man mitnehmen darf. Die Achse, auf die man sich in diesem Moment stützt, sei die Entscheidung für Thiaw. Diese Wahl spiegelt den Fokus auf die momentane Leistungsbereitschaft wider.

Verletzungen und Positionsentscheidungen

In den Außenpositionen ergaben sich weitere Verschiebungen. David Raum und Ridle Baku sind im Kader vertreten, während Benjamin Henrichs nach seiner Genesung von einem Achillessehnenriss wieder dabei ist. Für Henrichs fallen drei Leipziger Spieler insgesamt aus dem Kader, da auch Philipp Treu nicht nominiert wurde. Auf der rechten Abwehrseite plant Klopp auf Finn Jeltsch, der in Stuttgart Spielpraxis sammelt.

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Auf der linken Seite setzt der Bundestrainer auf Maximilian Mittelstädt und Nathaniel Brown. Beide haben sich in den jüngeren Nations-League-Spielen bewährt und bilden die Planungen für die Defensive ab. Die Auswahl zeigt, dass Klopp auf etablierte Größen setzt, die in ihren Clubs regelmäßige Einsatzzeiten erhalten. Diese Kontinuität gilt als wesentlicher Faktor für die taktische Umsetzung im Nationalteam.

Torwart-Dreieck und offensive Optionen

Im Tor hat sich Jürgen Klopp eindeutig für Marc-Andre ter Stegen als Nummer eins entschieden. Als direkte Vertreter dienen Jonas Urbig und Alexander Nübel. Finn Dahmen übernimmt die Rolle des ersten Ersatzmannes und soll sich für das Trio bereithalten. Diese klare Hierarchie soll Ruhe in die Position bringen und den Stammkeeper unterstützen.

In der Offensive setzt Klopp strikt auf das Leistungsprinzip. Karim Adeyemi, Kevin Schade und Nick Woltemade haben zwar gute Eindrücke hinterlassen, wurden jedoch nicht nominiert. Adeyemi kämpft beim FC Barcelona unter Hansi Flick um einen Platz, während Schade mit einer Schulterverletzung litt. Nick Woltemade rutschte hinter die Formkurve von Niclas Füllkrug.

Klopp lobt die Entwicklung von Woltemade, bemängelt jedoch die fehlende absolute Torgefahr. Die Spielfortsetzung sei vorhanden, aber das Torabschluss-Spiel fehle noch. Verletzte Stars wie Serge Gnabry oder Jamal Musiala waren ebenfalls keine Option für die anstehenden Spiele. Gnabry fällt bis zum Jahresende aus, während Musiala erst ins Mannschaftstraining einsteigt.

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Auswirkungen und taktische Ausrichtung

Die Reduzierung des Kaders von 44 auf 24 Spieler unterstreicht die strenge Selektion im DFB-Team. Alle ursprünglich nominierten Spieler blieben in Kontakt mit dem Trainerteam, was Transparenz sicherstellt. Die Entscheidungen basieren auf aktueller Form, Verletzungsfreiheit und taktischer Passung. Der Fokus liegt auf der Stabilität in der Abwehr und der Effizienz in der Offensive.

Für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande und Serbien bedeutet dies, dass die Nominierten unter Druck stehen müssen. Nur die 24 Spieler reisen an, während die anderen die Spiele aus der Ferne begleiten. Diese Maßnahme dient der Konzentration und der Optimierung der Trainingsphasen. Die Zukunft der nicht nominierten Spieler hängt von ihrer Entwicklung in den Clubs ab.