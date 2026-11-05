Jürgen Klopp nominiert DFB-Kader für November-Spiele mit Fokus auf Füllkrug

Bundestrainer Jürgen Klopp stellt den Kader für die Länderspiele gegen Serbien und Holland vor. Niclas Füllkrug kehrt zurück, während Raum und Baku fehlen. Lesen Sie die Details.

Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am Donnerstag den Kader für die anstehenden November-Länderspiele der Deutschen Nationalmannschaft. Die Spiele gegen Serbien am 13. November in Belgrad und gegen Holland am 16. November in Berlin stehen im Mittelpunkt der Auswahlentscheidungen. Im Gegensatz zur ersten Kadernominierung unter der Leitung von Jürgen Klopp verzichtet der Trainer diesmal auf einen XXL-Kader mit 44 Spielern. Stattdessen setzt er auf eine kompaktere Gruppe.

Kaderkürzung und Ausfälle im Detail

Jürgen Klopp streicht gezielt zwei Spieler von RB Leipzig aus der vorläufigen Liste, um die Kadergröße zu reduzieren. Brajan Gruda steht hingegen fest im Kader, obwohl er im September und Oktober wegen einer Bauchmuskelzerrung pausieren musste. Nach Informationen von BILD hatte Klopp dem Flügelspieler zuvor signalisiert, dass aufgeschobene Nominierungen nicht aufgehoben werden. Überraschend fehlen dem Kader jedoch die DFB-Dauerbrenner David Raum und Ridle Baku. Beide Verteidiger sind mit 28 Jahren etabliert, wurden aber für diesen Aufgebot-Zyklus übergangen.

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Auch die VfB Stuttgart-Profis Angelo Stiller und Josha Vagnoman können nicht zum DFB-Aufgebot stoßen. Beide 25-Jährigen sind verletzt. Stiller muss aufgrund einer Verletzung im Adduktorenbereich passen, während Vagnoman bereits seit vier Pflichtspielen für seinen Verein nicht mehr fit war. Stiller war noch bei der Weltmeisterschaft im Kader, verpasste jedoch den ersten Aufgebot-Zyklus von Jürgen Klopp. Seine aktuelle Verletzungssituation führt nun zur definitiven Nichtberücksichtigung für die November-Partien.

Starke Positionen und Füllkrugs Comeback

Ein zentrales Element der aktuellen Kaderbildung ist die Rückkehr von Niclas Füllkrug. Der 33-jährige Stürmer aus Bremerhaven kehrt nach seiner ersten Nominierung seit Juni 2026 in den Kreis der Nationalmannschaft zurück. Füllkrug hat mit wettbewerbsübergreifend zwölf Toren in zehn Spielen einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Damit ist ein Platz im deutschen Sturm sicher vergeben, was bedeutet, dass ein anderer Angreifer den Kader verlassen muss. Kai Havertz spielt von Arsenal London kommend erwartungsgemäß neben Füllkrug in der Offensive.

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In der Defensive und im Mittelfeld zeigt sich ein klares Bild bei den festen Plätzen. Jonas Urbig vom FC Bayern München und Marc-André ter Stegen vom FC Ajax Amsterdam dürften als Torhüter fest einkalkuliert werden. In der Abwehr zählen Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck vom Borussia Dortmund sowie Jonathan Tah und Nathaniel Brown vom FC Bayern München sowie Philipp Treu vom SC Freiburg zu den sicheren Kandidaten. Die Mittelfeldachse wird von Kapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern gebildet. Derry Scherhant vom SC Freiburg und Florian Wirtz von Arsenal London sind ebenfalls wahrscheinlich im Aufgebot vertreten.

Prozess der Kaderbekanntgabe und Vergleich zur Vergangenheit

Jürgen Klopp hatte bereits nach dem Länderspiel in Thessaloniki angekündigt, dass er den Kader eindampfen würde. In seiner ersten Amtszeit nominierte er 44 Spieler, aufgeteilt in zwei Gruppen für die Spiele gegen Holland und Griechenland. Die aktuelle Situation unterscheidet sich grundlegend von diesem Modell. Nach der Analyse der vergangenen Spiele wird der Kader für die folgenden Partien gegen Serbien und Holland erheblich kleiner ausfallen. Dies ermöglicht eine fokussierte Vorbereitung auf die beiden kommenden Gegner.

Der offizielle Mechanismus der Bekanntgabe weicht ebenfalls vom bisherigen Standard ab. Es wird keine traditionelle Pressekonferenz mit Jürgen Klopp geben. Stattdessen veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund die Nominierung ab 11 Uhr auf der eigenen Website. Um 11.30 Uhr wird der Bundestrainer seinen Auswahlprozess in einem Video-Interview im Live-Stream der DFB-Kanäle erläutern. Diese Methode erlaubt eine direkte Kommunikation mit den Medien und der Öffentlichkeit, ohne den üblichen Rahmen einer Pressekonferenz. Der Fokus liegt auf den fachlichen Begründungen der einzelnen Entscheidungen.