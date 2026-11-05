Jürgen Klopp nominiert Niclas Füllkrug für die Nationalmannschaft

Bundestrainer Jürgen Klopp holt den 33-jährigen Niclas Füllkrug zurück in die DFB-Auswahl. Mario Basler kritisiert die Entscheidung scharf und plädiert für einen Neuanfang mit jüngeren Spielern.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Entscheidung getroffen und den Stürmer Niclas Füllkrug für die bevorstehenden Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert. Die Auswahl trifft das Team am 13. November auf Serbien und am 16. November auf die Niederlande. Diese Nominierung markiert ein wichtiges Comeback für den 33-jährigen Werder-Bremen-Star, dessen letzter Einsatz bereits über ein Jahr zurückliegt.

Füllkrugs Rückkehr ins DFB-Trikot

Die sportliche Rechtfertigung für die Berufung von Niclas Füllkrug ist eindeutig durch aktuelle Leistungsdaten gestützt. Der Mittelstürmer hat in allen Wettbewerben in der laufenden Saison zwölf Tore erzielt, was ihn zu einem der treffsichersten Angreifer im deutschen Fußball macht. Seine Bilanz für die Nationalelf ist mit 14 Toren in 24 Länderspielen überzeugend und unterstreicht seine Torgefahr auf internationalem Niveau.

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Sein letztes Aufbieten erfolgte am 8. Juni 2025, als die DFB-Auswahl beim Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen Frankreich verlor. Seit diesem Datum war er nicht mehr im Kader der Nationalmannschaft im Einsatz. Die Rückkehr nach drei Spielen ohne den Angreifer wird von Klopp als notwendiger Schritt zur Stabilisierung der Offensive gewertet, obwohl die Kritik an der Altersstruktur des Teams laut wird.

Mario Basler kritisiert Altersstrategie

Ex-Bayern-Star Mario Basler übt scharfe Kritik an der aktuellen Strategie von Bundestrainer Jürgen Klopp. Im Podcast 'Fantalk' auf Sport1 äußerte der 57-jährige Europameister von 1996 seine Unverständnis gegenüber der Nominierung des 33-jährigen Füllkrugs. Basler ist der Ansicht, dass man in den nächsten zwei Jahren bis zur nächsten Europameisterschaft stattdessen eine junge Mannschaft aufbauen sollte.

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Basler argumentiert, dass ein Wiedereinsetzen erfahrener Spieler wie Füllkrug den notwendigen Neuanfang behindere. Er warnt davor, dass ein 35-jähriger Füllkrug in zwei Jahren kein geeignetes Mittel mehr für das moderne Spiel sei. Der Weltfußball habe sich weiterentwickelt und biete einem Spieler dieser Altersklasse keine Chance mehr auf Erfolg. Basler vergleicht die aktuelle Entwicklung mit einer retrospektiven Kritik nach der letzten WM, die als Katastrophe wahrgenommen wurde.

Kritik an der Nations League und Alternativen

Neben der Altersfrage regt sich bei Mario Basler auch Unmut bezüglich der Bedeutung der Nations League. Er stellt fest, dass diese Spiele für keine Menschen auf diesem Planeten von Interesse seien. Daher sehe er keine Notwendigkeit, wertvolle Zeit und Kaderplätze für diese Wettbewerbe zu nutzen, anstatt sich auf die eigentliche Europameisterschaft zu konzentrieren. Basler betont, dass Jürgen Klopp zwei Jahre Zeit habe, um eine vernünftige und junge Aufstellung zu formen.

Auch die jüngeren Alternativen im Kader werden von Basler nicht unangefochten gelassen. Der 24-jährige Stürmer Woltemade von Juventus Turin steht ebenfalls im Fokus der Kritik. Basler äußert Zweifel an der Effizienz des jungen Angreifers und bemerkt, dass dieser bei Juventus Turin aktuell keine zentrale Rolle spiele. Er hinterfragt, was man mit Woltemade gewinnen wolle, da dieser aktuell nicht die notwendige Torgefahr zeige. Diese kontroverse Debatte spiegelt den Spannungsbogen zwischen Erfahrung und Jugend im aktuellen DFB-Projekt wider.