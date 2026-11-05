Jürgen Klopp nominiert Niclas Füllkrug für WM-Quali

Nach 17 Monaten Pause kehrt Niclas Füllkrug in den deutschen Nationalkader zurück. Bundestrainer Jürgen Klopp begründet die Nominierung mit der herausragenden Form des Stürmers.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat den 33-jährigen Stürmer Niclas Füllkrug in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Diese Entscheidung markiert das wichtige Comeback des Werder-Bremen-Spielers, der seit Juni 2025 nicht mehr für die DFB-Elf auflief. Der 59-jährige Trainer bestätigte diese Nominierung am Donnerstag im Rahmen der Vorbereitungen auf die anstehenden Länderspiele.

Füllkrug kehrt nach 17 Monaten Pause zurück

Niclas Füllkrug steht nun erneut zur Verfügung, nachdem er sein letztes Länderspiel im Juni 2025 beim 0:2-Niederlage gegen Frankreich absolviert hatte. Diese Unterbrechung der Nationalmannschaftskarriere dauerte insgesamt 17 Monate. Jürgen Klopp hob die aktuelle sportliche Verfassung seines Angreifers hervor, indem er betonte, dass der Spieler sich in einer sehr guten Form befinde. Das Torvermögen des 24-maligen Nationalspielers sei dabei ein entscheidender Faktor geblieben.

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Klopp relativiert frühere Aussagen zur Nominierung

Bis vor Kurzem war unklar, ob die Berufung von Niclas Füllkrug überhaupt stattfinden würde. Noch in der Mitte des Oktobers hatte Jürgen Klopp indirekt Zweifel an einer Wiedernominierung geäußert. Er verwies darauf, dass der 33-Jährige zwar in der Bundesliga konstant Tore schieße, sein Alter jedoch eine Rolle spiele. Nun relativierte der Bundestrainer diese früheren Kommentare in seiner typischen Art und Weise, da er mit den halboffenen Aussagen in damaligen Interviews nicht mehr völlig einverstanden sei.

Neun Tore in acht Spielen überzeugen den Trainer

Die Leistungsentwicklung von Niclas Füllkrug im Trikot von Werder Bremen hat die Entscheidung für die Nominierung maßgeblich geprägt. In den vergangenen acht Bundesliga-Partien erzielte der Stürmer insgesamt neun Tore. Besonders beeindruckend ist die Serie in den letzten sieben Begegnungen, bei denen er in jedem Spiel traf. Diese konstante Scorerquote war für den Trainer unausweichlich.

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Null-Niederlagen dank der Treffer des Stürmers

Die statistische Bilanz unterstreicht den Einfluss von Niclas Füllkrug auf den Verein aus Bremen. Dank seiner Tore verlor Werder Bremen in diesen acht Spielen kein einziges Mal. Die Bilanz umfasst vier Siege und drei Unentschieden. Zudem steuerte der Angreifer drei weitere Treffer in zwei Pokal-Begegnungen bei. Jürgen Klopp würdigte den enormen Einfluss, den Füllkrug sowohl durch seine Tore als auch durch seine Art des Auftretens auf sein Team ausübt.

Ausblick auf die Spiele in Serbien und den Niederlanden

Die offizielle Nominierung gilt für die beiden bevorstehenden Duelle in der Qualifikation. Die deutsche Nationalmannschaft tritt am 13. November gegen Serbien an. Zwei Tage später, am 16. November, folgt die Partie gegen die Niederlande. Jürgen Klopp betonte, dass die Nominierung angesichts der aktuellen Form relativ leicht fiel, da der Spieler unter diesem Aspekt einfach mitgenommen werden müsste.