Jürgen Klopp nominiert Niclas Füllkrug und verwirft Bisseck sowie Adeyemi für EM 2028 Kader

Bundestrainer Jürgen Klopp setzt bei der EM-Vorbereitung auf Leistung statt Alter: Niclas Füllkrug wird nominiert, während Yann Bisseck und Karim Adeyomi nicht berücksichtigt werden.

Der Deutsche Fußball-Bund und Bundestrainer Jürgen Klopp haben ihre ersten Kaderentscheidungen für die anstehende Europameisterschaft 2028 getroffen. Dabei zeigt sich ein klares Signal, dass aktuelle Form und statistische Werte bei der Auswahl vor dem biologischen Alter oder der bisherigen Karriereglanz_priorisieren. Niclas Füllkrug wird in den Kader berufen, während prominente Namen wie Yann Bisseck und Karim Adeyemi nicht berücksichtigt werden. Diese Personalie löst eine Diskussion darüber aus, wie die neue Ära der deutschen Nationalelf unter Klopp strukturell aufgestellt ist und welche Kriterien künftig entscheiden.

Füllkrugs Comeback basiert auf reiner Leistung

Niclas Füllkrug wird mit 33 Jahren in das Aufgebot aufgenommen, obwohl der Bundestrainer zuvor selbst Zweifel hinsichtlich seines Alters geäußert hatte. Die Sorge galt der Frage, ob der Stürmer für den ausgerufenen Neuanfang und die lange Perspektive bis zur EM 2028 noch die nötige Langlebigkeit mitbringt. Doch diese theoretischen Bedenken wurden durch die aktuelle sportliche Realität widerlegt. Füllkrug hat bewiesen, dass Taten mehr Gewicht haben als Worte in dieser Auswahlphase.

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Die aktuellen Leistungsdaten des Stürmers von Borussia Mönchengladbach sind beeindruckend und unbestreitbar. Als erneut bester Torjäger der Bundesliga hat Füllkrug in den ersten acht Spieltagen genau neun Treffer erzielt. Diese Quote ist statistisch höher als die in seiner bisher erfolgreichsten Spielzeit 2022/23, in der er mit 16 Treffern die Torschützenkrone gewann. Für die deutsche Elf, die in der Spitze oft schwankt, ist Füllkrug dadurch in der aktuellen Konstellation der Konkurrenten nahezu alternativlos.

Klopp ignoriert das Alter des Spielers bewusst, um sich ausschließlich auf die aktuelle Leistungsfähigkeit zu konzentrieren. Diese Herangehensweise macht den Trainer nicht angreifbar, da das Kriterium Leistung objektiv und nachvollziehbar ist. Der Vergleich zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist lehrreich: Damals war der 29-jährige Füllkrug der älteste Debütant in der Geschichte der deutschen Nationalelf. Trotz des Vorrunden-Aus wurde er zu einem der wenigen Gewinner des Turniers und bewies, dass Erfahrung und aktuelle Treffsicherheit entscheidender sind als jugendliche Unbedarftheit.

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Entscheidungen bei anderen Positionen zeigen Härte

Neben der positiven Nachricht für Füllkrug enthält das Aufgebot auch schmerzliche Ausnahmen für andere Akteure. Yann Bisseck und Karim Adeyemi erhalten keine Einladung, was für beide Spieler ein deutlicher Schlag ins Gesicht ist. Besonders bei Adeyemi fallen die Gründe etwas anders aus, da seine Situation komplexer ist. Dennoch bleibt die Absage ein Signal der neuen Richtungsentscheidung, die sich deutlich von früheren Methoden abgrenzt.

Ein weiterer Kandidat, über den lange nachgedacht wurde, ist der offensive Mittelfeldspieler Mohamed Amoura. DFB und Klopp sehen in dessen Potenzial Anlass zu großen Träumen für eine mögliche Weltkarriere. Amoura überzeugte jüngst beim ersten Saisonsieg in Stuttgart herausragend und zeigte auch beim 0:0 gegen Paderborn klare Stärken. Gleichzeitig ist Fakt, dass er am Absturz von Borussia Mönchengladbach am Tabellenende zu Saisonbeginn mitbeteiligt war. Trotz dieser sportlichen Gründe hat der DFB Amoura ein deutliches Zeichen gesetzt, insbesondere in Hinblick auf seine offene Entscheidung zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Marokko.

Abgrenzung zur Vergangenheit und ausländischen Talente

Die aktuellen Kaderentscheidungen markieren einen starken Bruch mit der Vergangenheit. Aus dem letzten Kader mit 44 Spielern wurden gleich sieben Legionäre aussortiert. Dies unterstreicht die Strategie, sich stärker auf im deutschen Ligasystem etablierte oder aktuell hochperformante Spieler zu konzentrieren. Für die im Ausland tätigen Kandidaten bedeutet dies, dass sie nun in der Defensive agieren und hoffen müssen.

Die Hoffnung dieser Spieler richtet sich auf die Präsenz von Jürgen Klopp außerhalb Deutschlands. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann, der seltener in den Stadien präsente war, besucht Klopp regelmäßig die Bundesliga-Spiele. Die im Ausland agierenden Talente hoffen, dass sich der Bundestrainer in Zukunft auch in den Stadien außerhalb der deutschen Grenzen blicken lässt, um ihre Leistungen persönlich zu begutachten und sie vielleicht doch noch in den Fokus zu rücken.

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Ausblick auf die Strategie für die EM 2028

Die Zusammensetzung des Aufgebots gibt bereits jetzt einen klaren Takt vor für die lange Vorbereitungsphase bis zur Europameisterschaft 2028. Es geht nicht mehr um Name, Ruhm oder theoretisches Alter, sondern um messbare, aktuelle Beiträge zum Spiel. Niclas Füllkrugs Nominierung ist das prominenteste Beispiel für diese Philosophie. Er beweist, dass Formkurven und statistische Erfolge in der Bundesliga die entscheidenden Hebel für die Nationalelf sind.

Kritiker mögen die Absagen an Bisseck und Adeyemi bemängeln, doch die Struktur der Auswahl zeigt Disziplin. Durch die Fokussierung auf Spieler wie Füllkrug und die klare Ansage an Amoura definiert Klopp die Rollen neu. Die deutsche Elf versucht sich von der Abhängigkeit von reinem Potenzial zu lösen und setzt auf erbrachte Beweise auf höchstem Niveau. Dieser Weg ist risikoarm in der Begründung, erfordert aber von den nominierten Spielern, dass sie diese Erwartungshaltung in jedem einzelnen Einsatz bestätigen müssen.

Für die Fans und die Medien bleibt die Beobachtung der nächsten Spiele entscheidend. Wird die Strategie des Trainers durch konstante Ergebnisse gerechtfertigt oder führt der Verzicht auf gewisse Talente zu Lücken? Die EM 2028 ist noch weit entfernt, aber die ersten Weichenstellungen sind erfolgt. Der Name Jürgen Klopp verbindet sich nun untrennbar mit der Forderung nach aktueller Leistung. Wer diese nicht bringt, wird von der Liste gestrichen, unabhängig davon, wie viel Potenzial er theoretisch besitzt oder wie lange er schon im Geschäft ist.