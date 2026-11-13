Jürgen Klopp nominiert nur 24 Spieler: Raum und Undav fehlen im Kader

Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtet auf 20 Profis. David Raum, Deniz Undav und weitere Namen fehlen. Warum die Auswahl fiel und was das für die März-Spiele bedeutet.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Kaderliste für die kommenden Länderspiele drastisch reduziert und damit die Erwartungen vieler Profis zunichtegemacht. Anstatt wie in der Vergangenheit vierzigvier Akteure einzuberufen, hat der fünfundfünfzigjährige Trainer lediglich vierundzwanzig Leistungsträger für die Nationalmannschaft auserkoren. Diese drastische Kür betrifft prominente Namen, die in der Vergangenheit fest zum Aufgebot gehörten, und löst Enttäuschungen bei den Nicht-Getroffenen aus. Die Zeit der breiten Auswahl ist vorerst vorbei, da sich Klopp konsequent auf eine kompakte Gruppe konzentriert.

Kritische Analyse der Kaderkür

Die Entscheidung von Jürgen Klopp spiegelt eine klare strategische Ausrichtung wider, die jedoch einige etablierte Stars auf der Bank sitzen lässt. Zu den bemerkenswertesten Ausfällen zählt der Linksverteidiger David Raum. Der fünfundzwanzigjährige Spieler, der zuletzt eine Schlüsselrolle im System des DFB innehatte, findet diesmal keine Berücksichtigung. Ebenso fehlt der dreißigjährige Stürmer Deniz Undav im zweiten Kader. Für beide Spieler ist dies ein herber Rückschlag, da sie zuvor oft zu den Stammspielern gezählt wurden. Die Reduzierung auf vierundzwanzig Personen signalisiert einen harten Schnitt, der keine Raum für Experimente mit umfangreicheren Gruppen mehr lässt.

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Reaktionen der Nicht-Nominierten

Die Reaktionen der betroffenen Spieler variieren zwischen Schock, Enttäuschung und pragmatischer Akzeptanz. Deniz Undav betrachtet die Nations-League-Spiele aus seiner Heimat in Stuttgart ausschließlich als Fan vor dem Fernseher. Obwohl der VfB-Star noch nie von einem vorherigen Trainer nominiert wurde, hegt er die Hoffnung, durch überzeugende Leistungsdaten zurück ins Team zu gelangen. Die Voraussetzung dafür ist eindeutig: Er muss Tore schießen, um in der kommenden Länderspielperiode im März als Option zu gelten. Undav nutzt die aktuelle Pause, um sich mental und körperlich auf diese Chance vorzubereiten.

Der Fall von Nick Woltemade offenbart die harten Kriterien des Trainers. Der vierundzwanzigjährige Ex-Stuttgarter führte vor knapp zwei Wochen ein persönliches Telefonat mit Jürgen Klopp. Der Grund für die Nicht-Nominierung liegt in der mangelnden Torgefahr, die Woltemade derzeit bei Juventus Turin zeigt. Trotz dieser Kritik bleibt die Tür zur Nationalmannschaft für den Angreifer offen. Woltemade muss nun beweisen, dass er die notwendige Effizienz in seiner aktuellen Vereinsliga wiedererlangen kann, um wieder auf der Liste des Bundestrainers zu landen.

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Ein anderes Licht wirft die Situation auf Karl-Heinz Raimund Burkardt, der Klopp telefonisch über seinen Verzicht informierte. Der Torjäger reagierte zwar enttäuscht auf die Entscheidung, schätzt jedoch die offene und direkte Kommunikation des Bundestrainers. Burkardt nutzt die aktuelle Pause, um im Training von Eintracht Frankfurt mit erhöhter Intensität zu arbeiten. Die Absage hat ihn nicht demotiviert, sondern vielmehr den Antrieb verstärkt, in der nächsten Pause durch herausragende Leistungen zu überzeugen.

Komplexität der Nicht-Teilnahmen

Nicht nur Abwesende wurden übergangen, sondern auch Verzichtserklärungen spielten eine Rolle in der Kaderfindung. Leon Goretzka rechnete aufgrund seiner mehrwöchigen Pause nach dem Wechsel von Bayern München zu Aston Villa in Birmingham nicht mit einer Nominierung. Der Mittelfeldspieler befindet sich aktuell in seiner Comeback-Phase und trainiert regelmäßig mit seinem neuen Verein. Für Goretzka ist das Kapitel Nationalmannschaft noch nicht abgeschlossen, und er hält die März-Spiele im Fokus, um sich nach der Verletzungspause zurückzukämpfen.

Auch der BVB-Star Emre Can hatte kürzlich einen persönlichen Austausch mit dem Bundestrainer. Die Botschaft war zwar positiv bezüglich seiner Entwicklung, doch es gibt ein taktisches Problem: Can agiert im Verein als linker Schienenspieler, eine Position, die im System von Jürgen Klopp nicht vorgesehen ist. Diese taktische Unpassbarkeit führte dazu, dass er nicht nominiert wurde. Can fühlt sich zwar enttäuscht, da er bereits zum zweiten Mal nicht dabei ist, ist aber motiviert, sich weiter zu beweisen.

Auch der VfB-Profi Serhou Guirassy bleibt außen vor, wenngleich der Fokus hier auf dem neuen Talent liegt. Der BVB-Spieler Max Meyer wurde ebenfalls nicht berücksichtigt, wobei hier die taktischen Dispositionen im Vordergrund stehen. Ein weiterer Name, der fehlt, ist der VfB-Profi Denis Franchi. Allerdings ist seine Abwesenheit physikalisch bedingt: Der Profi absolviert derzeit ein Reha-Programm in Stuttgart wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Eigentlich wollte er die Pause zum Reisen nutzen, doch die Vereinsführung ordnete an, dass er sich auf sein Comeback konzentrieren muss.

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Ausblick und taktische Konsequenzen

Die Kaderkür auf vierundzwanzig Spieler zwingt Jürgen Klopp zu einer intensiven Fokussierung auf wenige Akteure. Dies führt dazu, dass jeder einzelne Spieler in der kommenden Zeit unter besonderer Beobachtung steht. Für die Nicht-Nominierten wie Undav, Woltemade und Raum ist die nächste Chance die Länderspielperiode im März. Sie müssen ihre Vereine unterstützen, um durch individuelle Glanzleistungen auf sich zu ziehen. Die DFB-Führung setzt damit auf Qualität vor Quantität und erwartet von den nominierten Spielern, dass sie diese Konzentration durch konstante Leistungen rechtfertigen. Die kommende Zeit wird zeigen, ob diese enge Auswahl aufgeht oder ob die vermissten Stars den fehlenden Einfluss spürbar machen werden.