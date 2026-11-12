Jürgen Klopp nominiert Wael Mohya und streicht ihn wieder

Trainer Jürgen Klopp beruft Wael Mohya für DFB-Kader, streicht ihn aber. Marokko umwirbt den 17-Jährigen intensiv. Details zur Nationalmannschafts-Zukunft.

Jürgen Klopp hat für die anstehenden Nations-League-Partien überraschend Wael Mohya in den DFB-Kader berufen und ihn anschließend wieder gestrichen. Der 17-jährige Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach reist dennoch mit der Auswahl nach Serbien. Diese unkonventionelle Taktik dient der langfristigen Bindung des Talents, das auch von Marokko umworben wird.

Kaderwechsel für Belgrader Spiel

Der DFB-Verband hatte ursprünglich 24 Spieler für die abschließenden Nations-League-Begegnungen nominiert. Aufgrund der FIFA-Regelungen darf Trainer Jürgen Klopp für die Begegnung in Belgrad jedoch nur 23 Profis berücksichtigen. Die Entscheidung fiel zunächst auf Wael Mohya, der trotzdem mit der Mannschaft nach Serbien reist. Eine endgültige Festlegung auf seine Zukunft im DFB-Team ist damit noch nicht gefallen.

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Durch die vorübergehende Streichung für das Spiel gegen Serbien bleibt sein A-Länderspieldebüt zunächst aus. Dennoch signalisiert die Nominierung eine klare Absicht des DFB. Mohya könnte bereits am kommenden Montag, dem 16. November, gegen die Niederlande in den Spieltagskader rücken und somit die Chance auf sein erstes Pflichtspiel erhalten.

Marokkanischer Fußballverband umwirbt Talente

Hintergrund der komplizierten Kaderentscheidung ist das intensive Werben des marokkanischen Fußballverbands um Wael Mohya. Bereits im März bestätigte der Spieler gegenüber dem "Kicker", dass Kontakt mit Marokko bestand. Der in Mettmann geborene Offensivspieler besitzt sowohl die deutsche als auch die marokkanische Staatsbürgerschaft. Er ist daher für beide Nationalmannschaften spielberechtigt.

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Im Juli berichtete die "Bild", dass Mohya kurz vor einem Verbandswechsel nach Marokko stehen solle. Zuvor hatte er eine Einladung zur deutschen U18-Nationalmannschaft ausgeschlagen. Bislang gab er im September sein Debüt für die deutsche U21. Im Oktober half er entscheidend bei der Qualifikation zur U21-Europameisterschaft 2027. Das Rennen zwischen Deutschland und Marokko bleibt jedoch offen.

Sportliche Qualitäten überzeugen Klopp

Der 17-Jährige wurde am 31. Dezember 2008 in Mettmann geboren. Er spielt seit seiner Kindheit für Borussia Mönchengladbach und schaffte 2025 den Sprung in die Profis. Ende Oktober erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Damit hatte er entscheidenden Anteil am ersten Saisonsieg der Gladbacher.

In der Saison 2026/27 gelangen ihm bislang zwei Tore und eine Vorlage in der Bundesliga. Mohya gilt als technisch versierter und beweglicher Offensivspieler. Er überzeugt durch enge Ballführung, Spielverständnis und Kreativität. Auch gegen den Ball arbeitet der Youngster intensiv. Diese Eigenschaften passen gut zum laufintensiven Fußball von Jürgen Klopp.

Zukunft bleibt offen trotz DFB-Kontakt

Laut "Sky" beobachten mehrere Bundesliga-Spitzenklubs die Entwicklung des Gladbachers. Dazu gehören der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Für den DFB geht es bei Mohya nicht nur um eine zusätzliche Option. Mit der Berufung eröffnet Klopp dem Spieler eine konkrete Perspektive auf höchstem internationalen Niveau.

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Die FIFA erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen auch nach ersten A-Länderspielen einen Verbandswechsel vor dem 21. Lebensjahr. Daher bedeutet eine Berufung noch keine bindende Entscheidung. Ob sich der Teenager endgültig für Deutschland entscheidet, bleibt abzuwarten. Die Situation zeigt, wie wichtig die langfristige Bindung junger Talente für den deutschen Fußball ist.