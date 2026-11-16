Bundestrainer Jürgen Klopp erklärt, warum er Marc-André ter Stegen bereits als Liverpool-Trainer verpflichten wollte. Einblicke in die Karriere des deutschen Tores.

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp hat seine langjährige Wertschätzung für Keeper Marc-André ter Stegen erneut deutlich herausgestrichen. Im Gespräch mit ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek vor dem Nations League -Auftritt gegen die Niederlande gestand der 59-Jährige ein, den Torhüter bereits in früheren Zeiten zu seinen Favoriten gezählt zu haben. Diese Aussage unterstreicht das unangefochtene Vertrauen, das der DFB-Coach in seinen Nummer-1-Keppert setzt.

Klopp bevorzugte Erfahrung und Qualität

Als Grund für seine starke Präferenz nannte der Bundestrainer die spezifische Kombination aus großer Erfahrung und hoher technischer Qualität. Klopp betonte, dass die gesamte Torhüterposition im aktuellen Kader stark besetzt sei. Er fügte hinzu, dass er unabhängig von der konkreten Auswahl keine Bedenken hätte, doch baue man eine Mannschaft traditionell von hinten auf. Diese Philosophie habe dazu geführt, dass seine Entscheidung für ter Stegen verhältnismäßig schnell und eindeutig gefallen sei.

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Vergessene Liverpool-Verbindung

Jürgen Klopp gab überraschende Details aus seiner Zeit als Trainer von Liverpool preis. Er erklärte, er habe ter Stegen bereits damals als außergewöhnliches Talent eingestuft und versuchte aktiv, ihn nach England zu lotsen. Der Spieler entschied sich jedoch stattdessen für einen Wechsel zum FC Barcelona. Klopp bezeichnete diese historische Abweichung humorvoll als nicht nachtragend, trotz des verpassten Transfers.

Aktuelle Situation bei Barcelona und Ajax

Marc-André ter Stegen verließ im Jahr 2014 Borussia Mönchengladbach für zwölfeinhalb Millionen Euro für den spanischen Großklub. Aktuell ist er vom FC Barcelona an den niederländischen Verein Ajax Amsterdam verliehen. Die dortige Vertragslaufzeit des Goalies, die ursprünglich bis zum Jahr 2028 reicht, könnte sich vorzeitig auflösen, wie Berichte der spanischen Zeitung Marca andeuten.

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Logischer Weg zur Trennung

Spanische Medien spekulieren, dass die Auflösung des Vertrags die wahrscheinlichste Option darstellt. Diese Entwicklung würde den logischsten Weg für beide Seiten bahnen, um die Zukunft des Spielers zu klären. Die aktuelle Leihe dient dabei als Brücke, während die endgültige Weichenstellung für die weitere Laufbahn des 34-Jährigen diskutiert wird.

Chronologische Einordnung der Entscheidung

Es ist historisch bedeutsam zu wissen, dass Jürgen Klopp den FC Liverpool erst im Oktober 2015 übernahm. Diese zeitliche Verschiebung deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Entscheidung von Marc-André ter Stegen zugunsten Barcelonas nicht direkt mit der Liverpool-Ära des Trainers korrelierte. Die aktuelle Wertschätzung im DFB-Kontext basiert somit auf der anhaltenden Leistung und dem Charakter des Spielers.