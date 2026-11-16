Jürgen Klopp stellt das DFB-Team für das Nations-League-Halbfinale in Berlin auf. Mit Nico Schlotterbeck und Derry Scherhant plant der Bundestrainer Änderungen im Kader.

Das DFB-Team von Jürgen Klopp steht kurz vor der Entscheidung in der Nations League. Am kommenden Montagabend trifft die Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion auf die Niederlande. Ein Sieg ist erforderlich, um ins Viertelfinale einzuziehen. Die Partie beginnt um 20:15 Uhr und ist im Livestream auf Joyn zu sehen. Dessen Schwede Glenn Nyberg leitet die Begegnung am Montagabend.

Glenn Nyberg pfeift das Halbfinale

Der 38-jährige Schiedsrichter ist seit 2016 FIFA-Schiedsrichter. Er kommt bei der EM 2024 sowie der WM 2026 zum Einsatz. Im Sommer war er bei dem Turnier drei Mal auf dem Feld. Er pff unter anderem das Sechzehntelfinale von Weltmeister Spanien gegen Österreich. Assistenten sind seine Landsmänner Mahbod Beigi und Andreas Söderkvist. Vierter Offizieller ist Adam Ladebäck. Marco Di Bello aus Italien ist der Videoassistent. Das DFB-Team hat mit Nyberg noch keine Erfahrungen gemacht. Er pfeift erstmals ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Gegen die Niederländer war er bereits drei Mal im Einsatz. Die Bilanz lautet ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage.

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Klopp plant Änderungen in der Abwehr

Bundestrainer Jürgen Klopp geht ohne Personalsorgen in das entscheidende Spiel. Am Abschlusstraining am Sonntagvormittag in Herzogenaurach nahmen alle 24 Spieler teil. Alle sind fit und einsatzfähig. Nach dem souveränen 3:1 in Serbien wird Klopp kaum Umbauten vornehmen. Mit zwei Änderungen wird jedoch gerechnet. Nico Schlotterbeck könnte in der Innenverteidigung wieder seinen angestammten Platz neben Jonathan Tah einnehmen. Klopp hatte in Belgrad auf den Dortmunder verzichtet. Er setzte auf Malick Thiaw. Ziel war es, den langen Bällen der Serben mit einem kleinen Vorteil zu begegnen.

Flacheres Spiel gegen Oranje erwartet

Die Niederländer werden es aber spielerischer und damit flacher versuchen. Sie haben mit 7:0 über Griechenland beeindruckt. "Das war tatsächlich nicht so schlecht", sagte der Bundestrainer auf der Pressekonferenz zur Partie in Berlin. "Xavi möchte Xavi-Fußball spielen", sagte der Bundestrainer. Rechts in der Viererkette hat sich Philipp Treu blitzschnell festgebissen. Links könnte der spielerisch stärkere Nathaniel Brown den Stuttgarter Maximilian Mittelstädt ablösen. Die Niederländer werden mit Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van de Ven und Jurrien Timber auflaufen. Im Mittelfeld spielen Veerman, Reijnders und Quinten Timber. Summerville, Malen und Gakpo bilden die Angriffsreihe.

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Gruda und Scherhant bleiben im Team

Im "Maschinenraum" des 4-3-3-Systems dürften erneut Kapitän Joshua Kimmich und Vorne rechts stehen. Debütant Brajan Gruda hat den Bundestrainer nicht nur mit seinem traumhaften Solo-Tor überzeugt. "Das ist ja Wahnsinn", sagte Klopp. Der Leipziger bleibt daher im Team. Kai Havertz bleibt Klopps Stürmer Nummer eins. Er steht in der Hierarchie klar vor den Alternativen. Über links ist erneut Derry Scherhant in der Startelf zu erwarten. Said El Mala wäre die Alternative.

Wael Mohya nicht im Spieltagskader

Für die Partie am Montag im Berliner Olympiastadion muss Klopp einen Spieler aus dem Kader streichen. Die Liste der Rückennummern hat der DFB am Sonntagmittag veröffentlicht. Dort fehlt der 17-jährige Gladbacher Wael Mohya. Für das Spieltagsaufgebot darf Klopp laut Reglement nur 23 Profis benennen. Der Bundestrainer hatte sich schon vor ein paar Tagen dagegen gewehrt. "Ich habe ihn nicht aus dem Kader gestrichen", sagte Klopp. "Das ist völlig am Thema vorbei, einfach Quatsch." Er habe vorher besprochen, dass Mohya nicht im Kader ist, wenn nichts passiert.

Frenkie de Jong fällt für Deutschland aus

Aus den Reihen der Niederländer gibt es wichtige Neuigkeiten. Frenkie de Jong fällt für das Spiel gegen Deutschland aus. Die Niederlande müssen auf den Ersatzkapitän verzichten. Das geht aus den Meldungen vom 14. November um 15:47 Uhr hervor. Das Hinspiel war mit 2:3 verloren worden. Jetzt gilt es, den Anschluss zurückzugewinnen. Jürgen Klopp freut sich auf sein erstes Finale. Er freut sich darauf wie Bolle. Auch wenn es noch in Anführungszeichen steht. Das Duell mit dem Erzrivalen wird am Montag stattfinden.