Jürgen Klopp plant Überraschungsmannschaft für DFB-Länderspiel gegen Serbien in der Nations League

Trainer Jürgen Klopp stellt für das Nations-League-Spiel in Serbien neue taktische Optionen vor. Brajan Gruda könnte als Hybrid-Stürmer auflaufen, während Aleksandar Pavlovic die defensive Rolle übernimmt.

Jürgen Klopp hat für das kommende Länderspiel der DFB-Auswahl am Freitag in Serbien in der Nations League klare strategische Prioritäten gesetzt. Der einzige akzeptable Ausgang für das deutsche Team ist ein Sieg, doch der Nationaltrainer blickt bereits weit über dieses eine Match hinaus. Er denkt im Vorfeld bereits an das mögliche Endspiel, das nach dieser Begegnung folgen könnte und für die Qualifikation entscheidend sein wird.

Offene Startelf und taktische Flexibilität

Obwohl die Ausgangslage hochspannend ist, verfügt Klopp über genügend Optionen für seine Startelf und hat sich laut eigener Aussage noch nicht auf allen Positionen festgelegt. Diese Flexibilität gilt vorerst ausschließlich für die kommenden zwei Länderspiele, da die endgültigen Entscheidungen maßgeblich von der aktuellen Spielpraxis und den Leistungen der Spieler in ihren jeweiligen Vereinen abhängen werden.

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Ein offensichtlicher Kandidat für den Einsatz ist Aleksandar Pavlovic, dessen Nominierung auf mehreren klaren taktischen Gründen beruht. Pavlovic befindet sich in bester körperlicher und formaler Verfassung, was ihn zu einem wertvollen Bestandteil des Kaders macht. Seine aktuelle Spielpraxis bei Bayern München bietet zudem wertvolle Erfahrung für die Nationalmannschaft.

Die strategische Rolle von Pavlovic

Pavlovic spielt seit Monaten erfolgreich gemeinsam mit Joshua Kimmich auf der Doppel-6-Position im defensiven Mittelfeld des FC Bayern. Diese enge Zusammenarbeit hat ihm geholfen, ein präzises Gespür für die defensiven Räume zu entwickeln, das ihm in der aktuellen Konstellation einen klaren Vorteil gegenüber anderen Kandidaten verschafft. Seine Fähigkeit, den Überblick zu behalten, ist für die Struktur des Teams unverzichtbar.

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Die Entscheidung, Pavlovic aufzulaufen, stützt sich somit auf seine taktische Intelligenz und seine aktuelle Form. Durch seine Erfahrungen im bayerischen Mittelfeld kann er die defensive Absicherung der DFB-Auswahl in Serbien stärken und den Raum für die offensiveren Spieler öffnen.

Neue Offensive mit Brajan Gruda

Für die Offensive wählt Jürgen Klopp einen ungewohnten Weg, der insbesondere auf das erwartete taktische Verhalten des Gegners eingeht. Es wird davon ausgegangen, dass die serbische Mannschaft im Spiel in Serbien eher defensiv stehen wird. Um diesen Raum effektiv zu nutzen und durchzuspielen, bietet sich eine spezifische Anpassung an die offensive Struktur an.

Da Nico Schlotterbeck bereits zurückgeholt wurde, sollte man seinem Talent Brajan Gruda die Möglichkeit geben, seine Torjägerqualitäten unter Beweis zu stellen. Gruda könnte dabei die Rolle einer klassischen Nummer 9 übernehmen, um die Konter und Abschlüsse zu maximieren. Diese Positionierung nutzt seine natürlichen Stärken im Abschluss direkt aus.

Hybrid-System und Ergänzung der Stars

Brajan Gruda wird nicht zwangsläufig auf der Bank sitzen, sondern könnte aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten eine hybride Rolle einnehmen. Er agiert dabei als nachrückender Stürmer, der sich gleichzeitig als offensiver Mittelfeldspieler über die rechte Seite ins Spiel einmischt. Diese flexible Rolle ermöglicht es ihm, Räume zu nutzen, die durch die defensive Ausrichtung der Serben entstanden sind.

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Die Kombination aus Kai Havertz und Florian Wirtz bleibt erhalten, wobei beide überragende Fußballer sind, die sich nicht gegenseitig behindern, sondern ergänzen sollen. Kurz nach der Europameisterschaft 2024 hat dieses Zusammenwirken bereits positive Signale gesendet, was auf die hohe Qualität und Passfähigkeit der Angriffsreihe hinweist.

Die Strategie von Jürgen Klopp verbindet somit defensive Stabilität durch Pavlovic mit offensiver Flexibilität durch Gruda, Havertz und Wirtz. Diese Mixtur soll Deutschland in Serbien den nötigen Vorteil verschaffen, um das entscheidende Ergebnis zu erzielen und sich optimal auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.