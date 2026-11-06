Jürgen Klopp reduziert Kader für Nations League: Nick Woltemade fehlt

Bundestrainer Jürgen Klopp hat den Kader für die Länderspiele gegen Serbien und Holland von 20 auf 24 Spieler erweitert. Nick Woltemade ist nicht dabei.

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp hat seine Aufstellung für die entscheidenden Länderspiele im November präzisiert. Für die Begegnungen in der Nations League gegen Serbien am 13. November und gegen Holland am 16. November hat er seinen bisherigen XXL-Kader von 20 auf 24 Spieler erweitert. Diese Anpassung markiert eine wichtige Weichenstellung für die Nationalmannschaft vor dem Jahresabschluss.

Woltemade fällt trotz Juventus-Phase aus

Nick Woltemade, der 24-jährige Stürmer von Juventus Turin, gehört nicht zum Aufgebot für die beiden kommenden Partien. Dies stellt eine Überraschung dar, da er bei den ersten Länderspielen unter der Leitung von Klopp noch im Kader stand. Seine aktuelle Form in Italien war dabei nicht unumstritten. Seit seinem Wechsel nach Italien erzielte Woltemade in 14 Spielen lediglich drei Treffer. Alle diese Tore gelangen ihm in der Europa League, darunter zwei Elfmeter, während er in der Serie A bisher noch nicht treffen konnte.

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Jürgen Klopp erklärte seine Entscheidung klar und transparent. Der 59-Jährige gab an, dass er mit Woltemade persönlich gesprochen habe. Woltemade befinde sich zwar in einer guten Phase bei Juventus, aber das Spiel laufe nicht komplett rund. Der entscheidende Faktor sei die fehlende absolute Torgefahr. Für Klopp gilt das Prinzip, dass die aktuelle Form über alle anderen Aspekte胜igt. Daher habe man sich für die Spieler entschieden, die im Moment die beste Leistungsbereitschaft mitbringen.

Leistungsprinzip gilt für alle Akteure

Bei der Kaderwahl unter Jürgen Klopp herrscht ein striktes Leistungsprinzip. Niemand ist bei der Nationalmannschaft automatisch für immer gesetzt. Ein klares Beispiel dafür ist die Nichtberücksichtigung von Karim Adeyemi. Der 24-jährige Star des FC Barcelona wurde trotz seiner Erfahrung nicht mit nach Serbien und Holland eingeladen. Sein Einsatz in den letzten Spielen war von Schwächen geprägt. Gegen Holland stand er 80 Minuten auf dem Feld, gegen Griechenland 76 Minuten, doch er blieb glücklos im Abschluss und arbeitete defensiv nicht konsequent mit.

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Adeyemis Situation in der Nationalmannschaft hat sich auch taktisch verändert. In den Reihen des DFB ist er aktuell nur die Nummer drei auf seiner Position. Während er beim Borussia Dortmund mehr Tore auf der rechten Flügelposition erzielte als auf der linken, spielt er beim FC Barcelona konsequent auf der linken Seite. Klopp plant zudem, Saïd El Mala, den 20-jährigen Talents, noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, um ihn für die Zukunft zu integrieren.

Neue Hoffnungsträger im DFB-Kader

Neben den überraschenden Ausfällen haben sich einige Spieler für die kommenden Spiele empfohlen. Aleksandar Pavlović von Bayern München, 22 Jahre alt, und Tom Bischof, 21 Jahre, überzeugten bei ihren Auftritten nachhaltig. Auch in der Defensive gab es positive Signale. Waldemar Anton, der 33-jährige Innenverteidiger von Borussia Dortmund, darf sich als Gewinner der aktuellen Kaderwahl betrachten. Obwohl er in der Hierarchie der Innenverteidigung als Nummer drei geführt wird, zeigte er seine Qualität.

Jürgen Klopp gab zu, dass die Auswahl aus dem großen September-Kader von 44 Spielern sehr schwer fiel. Er betonte, dass es die gute Nachricht sei, dass wieder mehr Spieler verdient gewesen wären, dabei zu sein. Die Reduzierung und Erweiterung auf 24 Mann ist ein Kompromiss aus Druck und Qualität. Jetzt gilt es, die neuen Entscheidungen in den Spielen gegen Serbien und Holland unter Beweis zu stellen. Die Nationalmannschaft muss zeigen, ob diese konsequente Ausrichtung auf aktuelle Form den richtigen Weg darstellt.