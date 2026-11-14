Jürgen Klopp setzt auf Intensität: DFB-Team zeigt Potenzial in Belgrad

Der neue DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp setzt in Serbien auf hohes Gegenpressing und junge Talente wie Brajan Gruda. Die Leistung gibt Hoffnung auf die Nations League in Berlin.

Die Szene ist seit Jahren in den sozialen Medien viral: Jürgen Klopp beobachtet als Trainer des FC Liverpool ungläubig, wie seine Spieler in der 92. Minute bei einem 6:1-Führungsscore gegen Leeds United den Ball zurückgewinnen. Statt sich auszuruhen, forciert er die Intensität bis zur letzten Sekunde. Diese Haltung prägt nun auch seine Arbeit beim deutschen Fußball-Nationalteam. Mit diesem Geist ist der 59-Jährige in Belgrad angetreten, um die taktischen Prinzipien seines Erfolgsfußballs auf die deutsche Elf zu übertragen.

Taktische Umsetzung und Gegenpressing

Das Gegenpressing bildet das Herzstück der neuen Philosophie unter Jürgen Klopp. Im Spiel gegen Serbien demonstrierte das DFB-Team eine hohe Spielintensität, die den Gegner kaum Luft zum Atmen ließ. Die Mannschaft presste konsequent und gewann den Ball oft in der gegnerischen Hälfte. Joshua Kimmich beschrieb die erste Halbzeit als dominant, bei der die serbischen Angriffe durch Standards zwar entstanden, aber nie gefährlich wurden. Die deutsche Elf agierte souverän und zeigte Abläufe, die an den Powerfußball erinnern, den Klopp früher bei Borussia Dortmund und Liverpool etablierte.

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Junge Talente und individuelle Stärke

Ein zentraler Akteur in diesem Prozess ist Brajan Gruda, der unter der Ägide von Jürgen Klopp sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feierte. Der 22-jährige Angreifer vom FC RB Leipzig nutzte das Vertrauen seines Trainers und überzeugte durch mutiges Dribbling. In dreizehn Versuchen war er achtmal erfolgreich und bereitete so unter anderem den Treffer zum 3:1 vor. Gruda lief sprintstark durch das Mittelfeld und verwandelte einen Linksschuss ins rechte Torunter Eck. Jürgen Klopp lobte das Talent als außergewöhnlich und betonte dessen besondere Fähigkeiten, die dem Team dringend nötig sind.

Kritische Phasen und Defizite

Trotz des souveränen Auftretens gab es Hinweise auf noch bestehende Schwächen. In der zweiten Halbzeit ließen die Intensität im Gegenpressing sowie die Ballkontrolle nach. Es kam zu einfachen Ballverlusten, und die defensive Absicherung wirkte in Phasen unsicher. Diese Mängel waren jedoch vor dem Hintergrund der Umbruchsituation erklärbar. Mit nur zwei Trainingseinheiten unter dem neuen Cheftrainer und vielen neuen Spielern fehlte noch das natürliche Selbstvertrauen, das nach einer schwachen WM benötigt wird. Ein Trainer kann keine Wunder wirken, und der Prozess der Neuordnung braucht Zeit.

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Ausblick auf das Viertelfinalspiel in Berlin

Der nächste Maßstab steht fest: Am Montagabend empfängt die deutsche Elf in Berlin die Niederlande. Das Spiel im Olympiastadion ist entscheidend für den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Die Niederlande standen unter ihrem neuen Chefcoach Xavi ebenfalls unter neuem Vorzeichen. Der Vergleich hinkt vielleicht etwas, da Deutschland in der Gruppenphase gegen Griechenland bereits verloren hatte und im Rückspiel nur ein 0:0 erreichte. Doch die Ausgangslage ist für Jürgen Klopp genau diejenige, die er sich wünscht.

Strategische Ausrichtung auf das Finale

Jürgen Klopp betrachtet das Vorrückerspiel nicht als isolierte Veranstaltung, sondern als Zielgerade. Er formulierte klar, dass das Ziel ein Endspiel in Berlin ist. Die Partie in Belgrad diente dazu, Strukturen zu testen und die gewünschte Spielidentität zu etablieren. Auch wenn das Ergebnis nicht höher ausfiel, weil die Serben defensiv stark standen, zeigte sich ein Fortschritt in der Spielweise. Die Konzentration liegt nun darauf, die Intensität über die volle Länge zu halten und die Defizite bis zum Aufeinandertreffen mit den Niederlanden zu beheben.