Jürgen Klopp setzt auf Sieg gegen Niederlande für Nations-League-Qualifikation

Bundestrainer Jürgen Klopp blickt gelassen auf das entscheidende Nations-League-Duell gegen die Niederlande. Nur ein Sieg sichert der DFB-Elf den Klassenerhalt in der A-Gruppe.

Bundestrainer Jürgen Klopp geht mit klarer Strategie und voller Zuversicht in das entscheidende Gruppenspiel der Nations-League gegen die Niederlande. Das Duell am kommenden Montag im Berliner Olympiastadion ist für die DFB-Elf existenziell, da nur ein Sieg die direkte Qualifikation für die A-Gruppe sichert. Bei einem Unentschieden wäre das Schicksal der Mannschaft noch von einem anderen Gruppenspiel abhängig, während eine Niederlage den Abstieg in die B-Gruppe bedeuten würde.

Entscheidungsspiel im Olympiastadion Berlin

Der Spielort Berlin birgt historische Hürden für die deutsche Auswahl. Seit dem Oktober 2010 verlor das Team die folgenden drei Länderspiele im Olympiastadion, zuletzt im November 2023 mit 2:3 gegen die Türkei. Auch für Jürgen Klopp selbst ist der Ort nicht mit positiven Erinnerungen verbunden, da er bei seinem letzten Auftritt als Trainer von Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale 2015 eine 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern hinnehmen musste.

Also read Jürgen Klopp vor dem Niederlande-Kracher – die DFB-Pressekonferenz im Livestream

Trotz dieser ungünstigen Statistiken und der hohen Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit richtet Klopp den Fokus ausschließlich auf die sportliche Leistung. Die Mannschaft ist nach dem überzeugenden 3:1-Sieg in Serbien und der 7:0-Heimsieg gegen Griechenland mit viel Selbstbewusstsein angereist. Die Konstellation ist simpel: Nur der Sieg gegen den Ex-Europameister garantiert den Verbleib in der höchsten Liga des Verbandes.

Kopfsache und taktische Disziplin

Jürgen Klopp behandelt negative Szenarien bewusst nicht als obsessiven Fokus, sondern akzeptiert sie als Risiko großer Ziele. Er betonte, dass man bei einem Prestigeerfolg auch in Kauf nehmen müsse, dass man mal auf die Mütze bekommt. Entscheidend sei jedoch die momentane Entwicklung und der Wunsch, ein Top-Spiel zu bestreiten. Nur so zeige sich, was das Team gegen die bärenstarke holländische Elf in sich trägt.

Advertisement

Die historischen Begegnungen zwischen Deutschland und den Niederlanden sprechen für die deutsche Mannschaft. Seit Oktober 2018 ist man in fünf Begegnungen ungeschlagen, wobei die letzte Niederlage in der EM-Qualifikation 2019 datierte. Auch bei Klopps Debüt in Amsterdam endete das Spiel torlos unentschieden, nachdem Cody Gakpo in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielte.

Personalien und Kaderplanung

Über die Startelf für das Crucial Game gibt es noch keine finale Entscheidung, doch die Kriterien sind eindeutig formuliert. Hatte die Leistung im Training gut ausgefallen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler wieder von Anfang an aufläuft. Rechtsverteidiger Und betonte ebenfalls die positive Stimmung im Lager, die aus dem vergangenen Erfolg gegen Griechenland resultiert.

Klopp lobte die griechische Mannschaft als starke Generation mit lebendigem Fußball, erwartet nun aber dasselbe Niveau vom Gegner. Er hoffe, der deutsche Elf gelinge es ab und zu, den Gegnern den Stock in die Speichen zu stellen, während man gleichzeitig eigenständigen Fußball spiele. Die Vorfreude auf das Duell ist bei allen Beteiligten groß, da man den Weg zurück in die Weltspitze nach dem WM-Debakel festigen will.

Auswirkungen auf die Nations-League-Gruppe

Das Ergebnis des Duells in Berlin wird maßgeblich bestimmen, in welcher Gruppe Deutschland im kommenden Jahr spielt. Die B-Gruppe wäre die logische Konsequenz einer Niederlage, was einen Neuaufbau bedeuten würde. Bei einem Unentschieden hing das Schicksal von einem Fernduell zwischen Griechenland und Serbien ab, was die Unsicherheit in der Gruppe erhöht hätte.

Advertisement

Die DFB-Elf steht daher unter massivem Druck, diesen Druck aber auch in eine Motivation umzuwandeln. Mit der Erfahrung aus den letzten Monaten und dem klaren Ziel, sich wieder etabliert zu sehen, wird das Team alles daran setzen, die Punkte in Berlin mit nach Hause zu nehmen. Der Fokus liegt rein auf dem sportlichen Erfolg und der Weiterentwicklung des Teams.