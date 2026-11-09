Jürgen Klopp setzt auf Wirtz, Havertz und Neubiberg in der DFB-Auswahl

Jürgen Klopp bereitet sich auf die Länderspiele gegen Serbien und Holland vor. Die Taktik setzt auf junge Talente wie Wirtz und Havertz für ein starkes Ende.

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht vor der Möglichkeit, ein historisch enttäuschendes Jahr mit einem positiven Abschluss zu beenden. Nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft gegen Paraguay im Sechzehntelfinale richten sich nun die Blicke auf die kommenden Pflichtspiele. Der Fokus liegt eindeutig auf der emotionalen und sportlichen Abholung durch die Fans nach einer schwierigen Phase.

Klopp gestaltet neue Mannschaftsstruktur

Jürgen Klopp (59) hat als Nachfolger von Julian Nagelsmann die Geschicke des DFB übernommen und dabei extrem viel investiert. Seine Präsenz in den Stadien, der intensive Austausch mit den Bundesligaklubs sowie der direkte Kontakt zu den Spielern und Nachwuchstrainern zeugen von einem enormen Einsatz. Das umfassende Casting mit insgesamt 44 Profis unterstreicht seine Bemühungen, die beste Mannschaft für den Erfolg zu finden. Dass er kein Zauberer ist, war von Anfang an klar, doch die ersten vier Spiele mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage ließen erkennen, dass mehr in der Mannschaft steckt.

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Top-Elf kristallisiert sich bei Klopp heraus

Bei der Suche nach der passenden Stammelf zeigt sich eine klare Tendenz. Die größten Gewinner im System von Jürgen Klopp sind bisher Pavlovic, Treu, Wirtz und Havertz. Auf diese vier Spieler setzt er voll und verlässt sich auf ihre Leistungsfähigkeit. Diese vier bilden das Fundament, auf dem die taktischen Pläne für die nächsten Aufgaben aufbauen.

Zusätzlich zu den etablierten Namen haben sich sogenannte Hidden Champions einen Namen gemacht. Anton und Scherhant haben den neuen Cheftrainer sofort begeistert und festigen ihre Plätze im Kader. Anton fällt jedoch kurzfristig wegen Muskelproblemen aus, was dieRotation im Kader beeinflusst.

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Kampf um den Torhüterposten verschärft sich

Im Tor entsteht eine spannende Konkurrenzsituation, die das Geschehen auf dem Feld maßgeblich beeinflusst. Urbig macht Manuel Neuer im Tor der Nationalmannschaft maximalen Druck. Diese Drucknahme wird durch die starken Leistungen von Neuer in der Bundesliga noch weiter erhöht. Die aktuellen Verletzungen von Neuer können den Weg von Urbig zu Deutschlands Nummer eins im Tor sogar noch beschleunigen. Dies geschieht weit vor der bevorstehenden Europameisterschaft 2028, was die langfristigen Planungen des DFB verändert.

Ziele für die Spiele gegen Serbien und Holland

Das unmittelbare sportliche Ziel ist klar definiert und richtet sich nach den anstehenden Terminen. Am Freitag steht das Spiel gegen Serbien in Belgrad an, gefolgt von einem Heimspiel in Berlin gegen Holland am darauffolgenden Montag. Es geht primär darum, sich mit einem positiven Gefühl von den Fans zu verabschieden. Ein Sieg im rappelvollen Olympiastadion vor Weihnachten soll als Abschluss dienen und demonstrieren, dass die Mannschaft den Sprung zurück nach vorne geschafft hat.