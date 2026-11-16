Das DFB-Team von Jürgen Klopp tritt im entscheidenden Nations-League-Duell gegen die Niederlande an. Nach der Streichung von Wael Mohya erwartet Trainer ein Spiel ohne Personalsorgen im Berliner Olympiastadion.

Das DFB-Team unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp tritt am kommenden Montagabend mit maximalem Druck gegen die Niederlande an. Im entscheidenden Spiel der Nations League steht der Einzug ins Viertelfinale zur Disposition. Die Partie findet im Berliner Olympiastadion statt und beginnt um 20:15 Uhr. Für Fans ohne Stadionkarten bietet Joyn den Livestream an.

Entscheidende Aufstellung gegen Oranje

Jürgen Klopp muss das nominelle Aufgebot auf 23 Spieler reduzieren und streicht erneut Wael Mohya. Die Nummer des 17-jährigen Gladbachers fehlt auf der vom DFB veröffentlichten Liste der Rückennummern. Klopp widersprach此前 der öffentlichen Interpretation dieser Entscheidung und betonte, dass die Besprechung mit dem Spieler bereits Tage zuvor stattfand. Der Trainer wollte den Kader nicht unnötig stressten und sah im Training keinen zwingenden Grund für eine Änderung.

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Alle anderen 23 Profis nahmen am Sonntagvormittag am Abschlusstraining in Herzogenaurach teil. Das DFB-Team tritt somit ohne akute Personalsorgen in die Begegnung ein. Trainer Klopp äußerte sich zuversichtlich und bestätigte, dass alle Kadermitglieder fit und einsatzfähig sind. Dieser Zustand wurde nach dem souveränen 3:1-Sieg in Serbien bestätigt, der als sichere Basis für das Finale gilt.

Taktikwechsel und erwarteter Gegner

Jürgen Klopp plant voraussichtlich keine massiven Umbauten in der Startelf, da der letzte Erfolg in Belgrad überzeugt hat. Lediglich zwei Änderungen werden erwartet, um sich optimal auf das niederländische Spiel vorzubereiten. Nico Schlotterbeck soll in der Innenverteidigung wieder an der Seite von Jonathan Tah auflaufen. In Belgrad setzte Klopp auf Malick Thiaw, um den langen Bällen der serbischen Mannschaft einen Vorteil entgegenzusetzen.

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Die Niederländer werden einen anderen Ansatz wählen und versuchen, das Spiel spielerischer und flacher zu gestalten. Klopp beschrieb den Stil von Oranje mit dem Hinweis, dass Xavi seine eigene Fußballphilosophie umsetzen wird. Der letzte Sieg der Niederlande von 7:0 über Griechenland unterstreicht ihre offensive Ausrichtung. Maximilian Mittelstädt hat den Trainer durch sein Solo-Tor in Serbien fest im Team. Auf der linken Verteidigerposition könnte Nathaniel Brown den Stuttgarter aufgrund seiner spielerischen Stärken ablösen.

Tech-Spektakel und Pfiffkommission

Das Berliner Olympiastadion wird zum Ort eines einmaligen technischen Erlebnisses für die Zuschauer. Vor dem Anpfiff ist eine Smartphone-Lichtershow geplant, die es in dieser Form noch nie vor einem Länderspiel gab. Zuschauer müssen einen QR-Code scannen, um ihre Geräte im Takt der DFB-Torhymne Major Tom in Schwarz, Rot oder Gold leuchten zu lassen.

Diese Show endet vor dem Kick-off, sodass die Beleuchtung nahtlos in die Choreographie der Ostkurve übergeht. Die Begegnung wird vom Schweden Glenn Nyberg geleitet, der erst im Alter von 38 Jahren sein erstes Spiel des DFB-Teams pfeift. Der FIFA-Schiedsrichter war bereits bei der EM 2024 und der WM 2026 im Einsatz. Seine Assistenten sind Mahbod Beigi und Andreas Söderkvist aus Schweden, der Vierte Offizielle ist Adam Ladebäck.

Statistische Fakten und historische Bilanz

Glenn Nyberg bringt Erfahrung in internationale Top-Spiele mit, darunter das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Österreich. Seine statistische Bilanz gegen die Niederlande sieht mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage in drei Spielen ausgeglichen aus. Das DFB-Team hat mit ihm jedoch noch keine direkten Erfahrungen sammeln können. Marco Di Bello aus Italien unterstützt die Schiedsrichter als Videoassistent.