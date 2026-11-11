Jürgen Klopp über deutsche Nationalhymne und Adidas-Wechsel

Bundestrainer Jürgen Klopp erzählt von seinem überraschenden Gefühl beim Singen der Hymne. Details zum Abschied von Adidas und den nächsten Spielen.

Die Trainer-Legende hat schon so einiges im Fußball erlebt. Große Titel, volle Stadien und emotionale Europapokal-Abende gehörten zu seinem Alltag. Doch ein Erlebnis im Umfeld der Nationalmannschaft hat selbst Klopp überrascht: das Singen der deutschen Nationalhymne.

Klopp und Adidas CEO auf der Bühne

Beim Abschied des langjährigen Ausrüsters Adidas vom DFB stand Klopp in Herzogenaurach mit Adidas-CEO Björn Gulden auf der Bühne. Dabei sprach der Bundestrainer nicht nur über den bevorstehenden Wechsel zu Nike, sondern auch über die deutsche Hymne.

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Gulden fragt: "Bevor wir wieder zu den Spielern zurückkehren: Ist es anders, an der Seitenlinie bei der Nationalmannschaft zu stehen, als bei Liverpool, Dortmund oder Mainz?"

Klopps ehrliche Antwort zur Hymne

Klopp fängt so an: "Nein, direkt an der Seitenlinie ist es nicht anders, aber ich habe immer gesagt: Ich hatte nie die Möglichkeit, vor einem Spiel die Nationalhymne zu singen. Ich liebe die Hymnen der verschiedenen Klubs, für die ich gearbeitet habe, das ist schön - wie 'You'll never walk alone'."

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Aber: "Ich wusste nicht, wie es sich anfühlen würde, die deutsche Nationalhymne zu singen. Ich wusste nicht einmal, ob ich den Text zu 100 % kenne. Aber ich kannte ihn. Und es fühlt sich großartig an."

Lautstarke Unterstützung für die Mannschaft

Klopp lacht: "Oh nein, ich singe. Ich bin mir nicht sicher, ob man es wirklich singen nennen kann, aber es ist sehr laut." Die nächste Möglichkeit, bei der deutschen Hymne lautstark mitzusingen, bekommt Klopp am Freitag.

Dann trifft Deutschland in der Nations League in Belgrad auf Serbien (20.45 Uhr). Anschließend treffen unsere DFB-Jungs im Berliner Olympiastadion auf Holland (20.45 Uhr). In Gruppe 2 der Liga A steht Deutschland aktuell auf Rang 3, hinter Holland und Griechenland.