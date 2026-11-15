Jürgen Klopp überrascht Amon-Ra St. Brown vor dem Nations-League-Duell gegen Holland

Bundestrainer Jürgen Klopp überrascht NFL-Star Amon-Ra St. Brown mit einer signierten Kappe vor dem Nations-League-Duell der DFB-Auswahl gegen Holland.

Die Nationalmannschaft reist am heutigen Tag von Herzogenaurach nach Berlin, wo die DFB-Auswahl unter Bundestrainer Jürgen Klopp (59) am Montag auf Holland trifft. In der Nations League geht es in Gruppe 2 um den Einzug ins Viertelfinale, angepfiffen wird um 20.45 Uhr, übertragen im Ersten (ARD). Trotz der Vorbereitung auf das prestigeträchtige Nachbarschafts-Duell hat sich Jürgen Klopp Zeit für eine besondere Geste genommen, die am Nachmittag um 15.30 Uhr bei RTL zu sehen war.

Im Mittelpunkt steht der deutsche NFL-Superstar Amon-Ra St. Brown (27), Wide Receiver der Lions. St. Brown ist eng mit dem Bayern-Star Jamal Musiala (23) befreundet. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer hatte er dem DFB-Team öffentlich die Daumen gedrückt, nun erwidert der Bundestrainer diese Unterstützung auf seine Weise.

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Signierte Kappe als Gruß an den NFL-Star

Jürgen Klopp schickte Amon-Ra St. Brown eine seiner markanten '83-Millionen'-Kappen, die der Bundestrainer bei seiner legendären Antritts-Pressekonferenz getragen hatte. Die Kappe war mit einem Autogramm versehen. Die Übergabe wurde durch den Wide Receiver selbst dokumentiert, der das Geschenk nach dem Training auf dem Bayern-Campus auspackte.

St. Brown reagierte laut Bericht sichtbar begeistert und tauschte die Kappe unmittelbar gegen seine Mütze der Lions. Als die Lions auf ihrem deutschen Instagram-Account unter dem entsprechenden Video ihren Dank an Kloppo richteten, antwortete der Bundestrainer umgehend in der Kommentarspalte. Dort schrieb Jürgen Klopp 'Viel Erfolg!' und setzte eine kleine Flamme dahinter.

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Adidas-Stollenschuhe in Schwarz-Rot-Gold

Als Gegenzug hat Amon-Ra St. Brown laut Quelle ebenfalls eine besondere Überraschung vorbereitet. Normalerweise trägt der Wide Receiver auf seinem Helm eine kleine Deutschlandfahne. Für das Heimspiel ließ sein Ausrüster Adidas nun eigens Stollenschuhe im schwarz-rot-goldenen Design anfertigen.

Beim Training am Freitag in München trug St. Brown die Schuhe zum ersten Mal. Er erklärte, er werde sie am Sonntag auf jeden Fall anziehen, sofern sie bis zum Spiel eingelaufen sind. Damit verbindet der NFL-Profi die Wertschätzung für die Nationalmannschaft mit einem sichtbaren Zeichen, das am Spieltag im Mittelpunkt stehen dürfte.

Ausblick auf das Spiel gegen Holland

Für die DFB-Auswahl steht am Montag in Berlin das Duell gegen Holland an, das über den Einzug ins Viertelfinale der Nations League in Gruppe 2 entscheidet. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Ersten (ARD) übertragen. Die Begegnung ist für die Mannschaft von Jürgen Klopp zugleich der nächste Test im Rahmen des Wettbewerbs.

Die Geschichte zeigt, wie eng die Verbindungen zwischen der Nationalmannschaft, dem Bayern-Umfeld und der amerikanischen Football-Liga inzwischen sind. Ob die Kappe und die Stollenschuhe am Sonntag eine Rolle spielen, zeigt sich am Spieltag selbst, wenn Amon-Ra St. Brown seine angekündigte Aktion umsetzt.