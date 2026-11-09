Jürgen Klopp und DFB klären Nmecha-Geste nach DFB-Interview

Nach scharfer Kritik am Torjubel von Carsten Nmecha haben Bundestrainer Jürgen Klopp und der DFB das Gespräch gesucht. Hintergründe zum "Ballers in God" Netzwerk.

Der Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Jürgen Klopp, hat sich mit dem Profi Carsten Nmecha von Borussia Dortmund getroffen. Dieses Gespräch fand im Teamquartier der Auswahl in Herzogenaurach statt. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass die Thematik bereits dort erörtert wurde. Einzelheiten über den Inhalt des Gesprächs sind weiterhin nicht öffentlich bekannt. Auslöser für das Gespräch war der wiederkehrende Torjubel von Nmecha, bei dem er eine imaginäre Krone abnimmt und diese auf den Rasen legt.

Kritik am Glaubensnetzwerk Ballers in God

Die Geste ist eng mit dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" verknüpft, das Nmecha nahesteht. Dieses Netzwerk wurde im Jahr 2015 gegründet und besteht aus christlichen Fußballern. Es dokumentiert und verbreitet derartige Aktionen aktiv in sozialen Medien. Die Borussia Dortmund Fan- und Förderabteilung hatte Nmecha und das Netzwerk scharf kritisiert. Der Vorwurf richtete sich gegen die wiederholte Ausführung der Geste nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Elversberg. Die Vereinsführung kündigte als direkte Reaktion auf die fanseitige Kritik ein Gespräch mit dem Spieler an.

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DFB-Reaktion nach Debatten bei der WM

Die Brisanz des Themas ist dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bereits bekannt. Bereits bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer hatte das Verhalten von Nmecha für kontroverse Debatten gesorgt. Nach seinem Tor beim 7:1-Sieg der DFB-Elf gegen Curaçao jubelte er entsprechend. Zudem betete er nach dem Spiel in Houston mit gegnerischen Spielern auf dem Platz. Sportdirektor Rudi Völler hatte zuvor versucht, der Angelegenheit die Schärfe zu nehmen. Er betonte die verfassungsrechtliche Religionsfreiheit im Podcast "Kerners 11".

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Völler plädiert für genaues Verständnis

Rudi Völler erklärte, jeder könne seinen Glauben für sich selbst ausleben. Das Eine mag dies, das Andere jenes. Da es sich nun um ein öffentliches Thema handelt, werde man mit Nmecha erneut darüber reden. Für den Sportdirektor ist es das Wichtigste, die Hintergründe genau zu verstehen. Das Gespräch mit Jürgen Klopp bestätigt somit den Willen der Nationalmannschaftsführung, das Thema transparent zu klären. Die Inhalte des Austauschs zwischen Trainer und Spieler bleiben jedoch zunächst vertraulich.