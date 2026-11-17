Nach dem klaren Sieg gegen die Niederlande ins Viertelfinale der Nations League zeigt Bundestrainer Jürgen Klopp erste klare Muster. Analyse der Leistungsträger.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit der deutschen Nationalmannschaft das Viertelfinale der Nations League erreicht. Das entscheidende Spiel gegen die Niederlande endete mit einem überzeugenden Sieg, der als großer Schritt in die richtige Richtung gewertet wird. Die deutsche Elf präsentierte sich in der letzten Partie des Jahres vor ausverkauftem Haus im Berliner Olympiastadion von ihrer besten Seite.

Neue Flügelstärke durch Scherhant und Gruda

Derry Scherhant und Brajan Gruda bilden derzeit das favorisierte Flügel-Duo im DFB-Team. Scherhant erzielte das Führungstor zum 1:0 und agierte als ständige Gefahr auf der linken Seite. Brajan Gruda übernahm in der zweiten Halbzeit die Kontrolle und steuerte zwei Tore sowie eine Vorlage bei. Der Endstand von 5:0 unterstreicht die Dominanz dieses Paares.

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Jürgen Klopp lobte die immense Arbeitsdisziplin und Leidenschaft der beiden Spieler. Er betonte, dass andere Teams zwar technisch gut kicken können, aber oft an der notwendigen Härte scheitern. Solange Scherhant und Gruda sowohl defensiv als auch offensiv so stark performen, sieht der Trainer keine Notwendigkeit, die Aufstellung zu ändern.

Florian Wirtz findet unter Klopp seine beste Form

Florian Wirtz wirkte unter der Leitung von Jürgen Klopp wie ein anderer Spieler als in der Vergangenheit. Der 23-jährige Offensivkünstler absolvierte sein 50. Länderspiel und überzeugte von der ersten Minute an. Sein Jubiläum begann zwar schleppend, doch ein Traumtor mit dem schwächeren linken Fuß löste den Knoten und befreite ihn spielerisch.

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In den fünf Spielen unter Klopp konnte Wirtz vier Tore und eine Vorlage verbuchen. Die Rolle als Hybrid aus Achter und Zehner scheint ihm enorm zu helfen. Er kann offensive Spielzüge nicht nur verwerten, sondern auch selbst initiieren. Dies zeigte er eindrucksvoll vor seinem zweiten Treffer, als er Gruda bediente und anschließend selbst traf.

Klare Abgrenzung zur Vorgänger-Ära und Zukunftsaussichten

Der Sieg gegen die Niederlande markiert den ersten überzeugenden Auftritt unter Klopp gegen eine Top-Nation. Bisher litt die deutsche Elf an mangelnden Ergebnissen in solchen Begegnungen. Sowohl bei der Nations-Finalrunde 2025 als auch bei der WM 2026 scheiterte das Team deutlich oder vermied Top-Gegner gänzlich.

Gegen Serbien war der Sieg noch mit Vorsicht zu genießen, da die Serben die Gruppe als Letzter beendet hatten. Das Remis im Hinspiel in Amsterdam war wenig erbaulich. Doch das Rückspiel in Berlin zeigte eine komplett andere Qualität. Während die Niederlande zuvor Griechenland mit 7:0 besiegt hatten, gingen sie in Berlin unter. Dieser Kontext unterstreicht die Bedeutung des heutigen Erfolgs für die kommende Phase.