Jürgen Klopp und Thomas Müller überraschen mit Star-Auswechslung vor WM-Auftakt

Jürgen Klopp und Thomas Müller haben vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao Bundestrainer gespielt und einen der größten DFB-Stars auf die Bank gesetzt. Deniz Undav kommt statt Jamal Musiala zum Einsatz.

Jürgen Klopp und Thomas Müller spielen vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao Bundestrainer. Welchen Star sie überraschend auf die Bank setzen. Deniz Undav in die Startelf: Jürgen Klopp und Thomas Müller haben vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao Bundestrainer gespielt und einen der größten DFB-Stars auf die Bank gesetzt.

Das Duo, bei der WM als Experten-Team für MagentaTV im Einsatz, stellte vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion seine deutsche Startelf vor. Dort kommt Undav statt Jamal Musiala zum Einsatz.

"Wenn alle fit sind, sehe ich Undav als exzellente Option. Er hat einfach einen Riecher. Ich habe mich auf diese Undav-Idee eingeschossen," sagte Müller und Klopp ergänzte: "Wir haben Undav ins Spiel gebracht, denn er kann auf der 10 spielen.

" Musiala, der nach seinem Wadenbeinbruch selten über die volle Distanz spielte, sehen die beiden als Einwechselspieler ab der 65. Minute. Die deutsche Mannschaft trifft am Sonntag (19.00 Uhr) in Houston auf den WM-Neuling. Im Sturm sehen Klopp und Müller Kai Havertz, dahinter sollen Undav und Leroy Sané zum Zug kommen.

Im zentralen Mittelfeld beginnen Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic. In der Viererkette vor Torhüter Manuel Neuer sollen Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum auflaufen. Auf der Linksverteidiger-Position sieht das Duo einen engen Zweikampf zwischen Raum und Nathaniel Brown. Müller und Klopp werden bei der WM oft zum Einsatz kommen, sie sollen den Zuschauern aus ihrer Erfahrung heraus die Spieler- (Müller) und Trainerperspektive (Klopp) vermitteln.

Auch in Mexiko sind die beiden nicht unbekannt. Auf dem Weg ins Stadion wurden sie laut TV-Bildern von vielen Fans angesprochen.

"Jürgen wollte Fotos machen, ich habe gesagt, weitergehen, sonst wird das nichts," berichtete Müller. Klopp entgegnete launig: "In meinem Alter kann jedes Foto das letzte sein. Man muss alles mitnehmen.





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