Jurgen Klopp verteidigt Lennart Karl gegen Kritik der Bayern-Führung

Jurgen Klopp widerspricht Uli Hoeneß und verteidigt Lennart Karl nach der Nicht-Startaufstellung. Der Trainer betont die Leistung des jungen Spielers.

Jurgen Klopp hat während des Interviews mit Moderatorin Laura Wontorra nach dem Spiel scharf gegen die Kritik an Lennart Karl reagiert. Die junge Hoffnung der Bayern-Abteilung saß bei der Partie komplett auf der Bank und erhielt keine Einsatzzeit. Wontorra sprach Klopp direkt auf die Auswahlentscheidung an und wollte wissen, warum der junge Talent nicht als Startelf-Kandidat berücksichtigt wurde.

Klopps Erklärung zur Aufstellung

Der Trainer erklärte, dass taktische Umstellungen im Spielverlauf priorisiert wurden. Man plante zunächst Derry Scherhant zu ersetzen und Said El Mala zu bringen. Ein Krampf von Gruda änderte diese Pläne jedoch. Klopp betonte, dass es keine Freude bereitet, junge Spieler nicht aufzustellen, aber man müsse die aktuelle Situation im Kader bewältigen.

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Hoeneß Kritik und Klopps Antwort

Wontorra verwies auf die öffentlichen Aussagen von Uli Hoeneß, der jungen Spielern Demut zutraut. Klopp widersprach dieser Wahrnehmung entschieden. Er erklärte, dass Karl bei seinem Team alle nötige Demut zeige und sich voll integriert fühle. Der Trainer lobte die Trainingsleistung des jungen Profis und versicherte, dass er feste Pläne mit ihm verbindet.

Internationale Karriere als gesichert

Jurgen Klopp äußerte sich fest davon überzeugt, dass Lennart Karl in Zukunft Spiele für die deutsche Nationalmannschaft bestreiten wird. Er machte keine Hehl daraus, dass er sich um die Entwicklung des Talents keine Sorgen macht. Derzeitige Nicht-Einsätze seien nur temporär und hingen von der aktuellen Spielpräsentation der anderen Kaderspieler ab.

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Grudas Tor zur Halbzeitpause

Während Karl auf der Bank saß, zeigte Dominik Gruda eine herausragende Leistung in der zweiten Halbzeit. In der 50. Minute entschied er den Lauf allein für sein Team. Nach einem Ballgewinn im eigenen Drittel startete er den Konter gegen zwei Gegner.

Präziser Schuss bezwingt Milinković-Savić

Gruda spielte den Konter selbst aus und schoss aus 15 Metern mit links. Torwart Vanja Milinković-Savić hatte keine Chance. Das Eckball-Ergebnis zeigte die individuelle Klasse des Angreifers. Diese Leistung unterstrich die Notwendigkeit, flexibel mit Einsatzzeiten zu handeln.