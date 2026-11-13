Jürgen Klopp verteidigt Lennart Karl gegen Uli Hoeness

BVB-Trainer Klopp rechtfertigt die Nichtberücksichtigung von Lennart Karl. Kritik an Bayern-Star Hoeness wird zurückgewiesen. Details zum Spielgeschehen und zur Rotation.

BVB-Trainer Jürgen Klopp hat die Entscheidung, den jungen Stürmer Lennart Karl nicht in die Startelf zu berufen, öffentlich verteidigt und damit indirekt Kritik von Seiten des FC Bayern München zurückgewiesen. Während des Post-Match-Interviews mit der Moderatorin Laura Wontorra erklärte Klopp, dass taktische Erfordernisse und aktuelle Verletzungen den Ausschlag gaben. Er betonte, dass es zwar kein Spaß sei, junge Talente nicht einzusetzen, aber die Momententscheidungen im Spielgeschehen den Ausschlag geben.

Klopps Begründung für die Auslassung

Als Laura Wontorra während des Spiels noch fragte, warum Karl kein Startelf-Kandidat sei, kehrte die Frage nach dem Spiel erneut auf. Klopp führte aus, dass er eigentlich Derry Scherhant herausnehmen und Said El Mala bringen wollte. Da Said El Mala jedoch wieder herausgenommen werden musste, weil Elvis Gruda einen Krampf erlitten hatte, passte es nicht mehr, Karl einzubringen. Diese Rotationssituation sei der Grund für die Entscheidung gewesen.

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Der Trainer versicherte, dass es langfristig nicht im Interesse des Vereins sei, den Jungen nicht aufzustellen. Er fügte hinzu, dass heute die einen Spieler entscheidend waren und morgen andere. Dies sei ein natürlicher Prozess im Profifußball, bei dem man sich an die aktuellen Gegebenheiten anpassen müsse. Klopp zeigte sich jedoch überzeugt von der Qualität des deutschen Nachwuchstalers.

Reaktion auf Hoeness Kritik an Jugendlichen

Laura Wontorra brachte das Thema auf die öffentliche Kritik von Uli Hoeness, dem ehemaligen Präsidenten des FC Bayern München. Hoeness hatte geäußert, dass jungen Spielern Demut tue und dies gerade notwendig sei. Klopp grätschte hier deutlich ein und widersprach dieser Einschätzung für seinen Schützling. Er betonte, dass Lennart Karl bei Borussia Dortmund genau diese Demut zeige.

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Klopp beschrieb Karl als wundervollen jungen Mann, der voll in die Mannschaft integriert ist. Er hob hervor, dass der Spieler hervorragend trainiere und sich durch seine Arbeit oute. Der BVB-Coach zeigte sich sicher, dass Lennart Karl in Zukunft Spiele für die deutsche Nationalmannschaft bestreiten wird. Er mache sich hierüber keinerlei Gedanken und vertraue auf die langfristige Entwicklung des Talents, auch wenn er heute nicht zum Einsatz kam.

Grudas herausragender Auftritt im Match

Während Karl auf der Bank saß, konnte Elvis Gruda im Spiel einen beeindruckenden Auftritt hinlegen. In der 50. Minute zeigte der RB Leipzig Profi seine individuelle Klasse. Nach einem Ballgewinn im eigenen Drittel startete Gruda den Konter und entschied diesen im Drei-gegen-Zwei-Szenario selbst aus.

Gruda spielte den Ball unter Druck und steuerte einen satten Schuss mit dem linken Fuß aus zwanzig Metern auf das Tor. Der gegnerische Torhüter Vanja Milinković-Savić hatte dabei keine Chance, den Ball abzuwehren. Das Spiel endete jedoch auf den Eckflaggen, was eine Enttäuschung für den deutschen Stürmer bedeutete. Dennoch unterstrich sein Einsatz die Qualität im Team, die Klopp als Grund für die Rotation ansah.