Jurgen Klopp beruft Niclas Fulkrug trotz Alters in den Kader. Der Bundestrainer setzt auf Leistung. Andere Spieler wie Wael Mohya und Legionare zeigen unterschiedliche Entwicklungen.

Der deutsche Nationaltrainer Jürgen Klopp hat sich bei der aktuellen Personalie im Kader klar für eine leistungsbasierte Auswahl entschieden und dabei das Alter von Niclas Füllkrug bewusst ignoriert. Füllkrug, der aktuell als bester Torschütze in der Bundesliga mit neun Treffern nach acht Spieltagen aufwartet, beweist damit seine aktuelle Form. Diese Quote übertrifft sogar seine erfolgreichste Spielzeit in der Saison 2022/23, in der er mit insgesamt 16 Toren den Titel des besten Torjägers errang und die Kanone gewann. Klopp lässt sich somit von der aktuellen sportlichen Tauglichkeit überzeugen, anstatt sich von historischen Bedenken leiten zu lassen.

Kritik an Alternativen im Sturm

Während die Berufung von Füllkrug als konsequent und richtig gilt, zeigen sich bei der Auswahl anderer Spieler Widersprüche. Konkurrenten in der Sturmspitze schwächeln aktuell, was Füllkrug nahezu alternativlos macht. Gleichzeitig wirft dies einen kritischen Blick auf andere Entscheidungen im Kader. So vermisst die Öffentlichkeit, dass Spieler, die regelmäßig bei top europäischen Vereinen wie Inter Mailand oder dem FC Barcelona zum Einsatz kommen, bisher nicht die gleiche klare Perspektive erhalten haben. Diese Diskrepanz zwischen Leistung in der Bundesliga und internationaler Präsenz wird als unbefriedigend wahrgenommen.

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Wael Mohya im Fokus der Debatte

Ein weiterer umstrittener Punkt ist die Einbindung von Wael Mohya. Borussia Mönchengladbach hat den Talenten zwar Potenzial für eine Weltkarriere bescheinigt, doch die sportliche Situation ist komplex. Mohya zeigte zuletzt beim ersten Saisonsieg in Stuttgart und beim 0:0-Unentschieden gegen Paderborn herausragende Leistungen. Fakt bleibt jedoch, dass er am absturzähnlichen Tabellenverlauf von Gladbach zu Saisonbeginn maßgeblich beteiligt war. Rein sportlich hätten es gute Gründe gegeben, zumindest vorerst auf Mohya zu verzichten, um die Stabilität im Kader zu wahren.

Historische Parallelen zu früheren Entscheidungen

Klopps aktuiver Umgang mit Niclas Füllkrug erinnert an frühere, kontroverse Entscheidungen des DFB. Ähnlich wie damals, als der damalige Bundestrainer den Führenden der Torschützenliste lange ignorierte und den 29-Jährigen erst in letzter Minute für das WM-Aufgebot in Katar berief, scheint jetzt wieder eine Spätberufung im Gange. Füllkrug war zu jenem Zeitpunkt der älteste Feldspieler-Debütant in der Geschichte der deutschen Nationalelf. Trotz des frühen Ausscheidens in der Vorrunde erwies er sich als einer der wenigen Gewinner der Veranstaltung. Heute wiederholt sich dieses Muster der Leistungsbetonung trotz beginnender Zweifel am Alter des Spielers.

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Zukünftige Herausforderungen für Legionäre

Die aktuelle Kaderwahl hat direkte Auswirkungen auf die im Ausland tätigen Spieler. Aus dem letzten 44-Mann-Kader wurden gleich sieben Legionäre aussortiert. Für die verbliebenen Kandidaten bleibt daher nur die Hoffnung, dass sich die Praxis des Bundestrainers ändern könnte. Jürgen Klopp präsentierte sich im Gegensatz zu seinem Vorgänger Nagelsmann regelmäßig auf den Bundesliga-Tribünen. Die期待 ist nun groß, dass er in Zukunft auch die Stadien außerhalb Deutschlands besucht, um die Leistungen seiner Spieler im Ausland direkt beobachten zu können. Dies wäre ein wichtiger Schritt für eine fairere und transparentere Auswahl.

Signale an die Nationalelf

Der DFB sendet mit der aktuellen Zusammensetzung auch deutliche Signale an die aktive Nationalmannschaft. Besonders bei Spielern wie Wael Mohya, der noch vor der Entscheidung zwischen Deutschland und Marokko steht, ist dies relevant. Die sportliche Basis, die auf aktueller Form und nicht allein auf Potenzial oder Alter basiert, soll den Weg für die EM 2028 ebnen. Zwar hatte der Bundestrainer selbst lange Zweifel geäußert, ob der 33-Jährige Füllkrug für einen Neuanfang noch fit genug sei. Doch Füllkrug hat erneut bewiesen, dass Taten Worte überwiegen. Diese Haltung soll nun der Maßstab für die weitere Entwicklung der deutschen Elf bleiben.