Jürgen Klopp wählt Thiaw vor Schlotterbeck für das Spiel gegen Serbien

Bundestrainer Jürgen Klopp rechtfertigt die unerwartete Aufstellung von Malick Thiaw gegen Serbien mit dessen Überlegenheit im ersten Ball und bei Kopfball duellen. Details zur Taktik und den Alternativen.

Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw hat am Abend gegen Serbien die Startelf von Bundestrainer Jürgen Klopp erobert. Diese Entscheidung überraschte sowohl die breite Öffentlichkeit als auch erfahrene Experten wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Thiaw, der aktuell beim englischen Klub Newcastle United unter Vertrag steht, erhielt den Vorzug vor dem Dortmunder Innenverteidiger Nico Schlotterbeck.

Taktische Gründe für die Aufstellung

Die Auswahl des DFB-Teams basiert auf spezifischen taktischen Überlegungen für die Partien der Nations League. Jürgen Klopp betonte in einem Interview mit dem Sender RTL, dass die Entscheidung nicht leicht war, aber aus einer Fülle hochkarätiger Kandidaten resultierte. Er nannte die Situation ein Luxe-Problem, da sich mehr Qualitäten aufdrängten, als in der Startformation Platz fanden.

Also read Jürgen Klopp lässt Wael Mohya für Länderspiel in Serbien fehlen

Ein entscheidender Faktor für die Wahl von Thiaw war die erwartete Spielweise des Gegners. Die serbische Mannschaft plant mit zahlreichen langen Bällen, die von deren Torwart Vanja Milinkovic-Savic initiiert werden sollen. In diesem Kontext erwies sich die physische Präsenz von Thiaw als enormer Vorteil. Seine Stärke im ersten Ball liegt auf der Hand, was im direkten Vergleich zu anderen Optionen wie Schlotterbeck den Ausschlag gab.

Auch Jonathan Tah profitiert von derselben taktischen Logik. Zusammen mit Thiaw bietet das Defensivduo eine hervorragende Abwehr gegen lange Zuspiele. Die Fähigkeit, diesen Bällen gewachsen zu sein, erachtete der Trainer als suprem wichtig für den Erfolg der deutschen Elf. Diese Spezialisierung auf den Kopfball und die Behauptung des ersten Balles definiert die Kernstrategie in der Defensive.

Advertisement

Kritik und Reaktionen der Öffentlichkeit

Die Nominierung von Thiaw stieß auf erhebliches Erstaunen in der medialen Berichterstattung. Lothar Matthäus, der als Experte für RTL vor dem Spiel tätig war, äußerte公开 Bedenken. Er fragte sich öffentlich, warum der Spieler aus Newcastle den Weg in die Anfangsformation fand, während Schlotterbeck auf der Bank sitzen muss.

Diese Kritik unterstreicht die hohe Erwartungshaltung an die etablierten Defensivspieler. Schlotterbeck ist seit Jahren eine feste Größe in der Abwehrkette. Die Umgehung dieses Spielers für die Begegnung in Serbien wirkte auf viele Beobachter als anomale Entscheidung, die nur durch triftige taktische Notwendigkeiten gerechtfertigt sein kann.

Die Diskussion zeigt jedoch auch die tiefe Konkurrenz in der deutschen Nationalelf. Dass ein Spieler wie Thiaw den Vorrang erhält, signalisiert, dass aktuelle Form, spezifische Fähigkeiten und taktische Passung höher gewichtet werden als bloße Erfahrung oder vergangene Leistungen allein.

Ausblick auf das nächste Turnierduell

Bereits jetzt blickt Jürgen Klopp über die aktuelle Partie hinaus. Am kommenden Montag findet das letzte Gruppenspiel der Nations League statt. Dieses wird in Berlin ausgetragen und richtet den Fokus auf den Nachbarn aus den Niederlanden. Die Begegnung beginnt um 20.45 Uhr, was eine schnelle Regeneration und Taktikanpassung erfordert.

Advertisement

Klopp betonte die immense Bedeutung des nächsten Aufeinandertreffens. Er stelle sich darauf ein, dass das Spiel gegen Holland genauso schwer wiegt wie die Konfrontation mit Serbien. Diese mentale Einstellung ist entscheidend, um die Qualifikation oder das beste Abschneiden in der Gruppe zu sichern.

Neben der Innenverteidigung gab es auch auf den Flügeln Verschiebungen. Für die rechte Seite entschied sich der Trainer für Brajan Gruda. Dieser bekam den Vorzug gegenüber Lennart Karl vom FC Bayern München. Karl hatte in den vergangenen Trainingseinheiten überragende Leistungen gezeigt.

Dennoch entschied sich Klopp für Gruda, der ebenfalls starke Trainingsformen zeigte. Die Differenz zwischen beiden Kandidaten war marginal, aber in der Summe aller Kriterien fiel die Wahl auf Gruda. Diese Wahl rundet das Bild einer Mannschaft ab, die in jeder Linie maximale Intensität und spezifische Stärken kombinieren muss.