Ein riesiges Klopp-Wandgemälde in Berlin wird zur Bierwerbung, während seine Rolle bei RB Leipzig rechtliche Grenzen erreicht. Zudem: Der Aufstieg von Harry Kane als neuer deutsch-englischer Fußballheld.

An einer Hauswand in Berlin -Kreuzberg prangt ein riesiges Porträt von Jürgen Klopp , das mit aufgerissenem Mund jeden Passanten anzubrüllen scheint. Das Wandgemälde , das an ähnliche Kunstwerke aus Liverpool erinnert, dient mittlerweile allerdings nur noch als banale Reklame für ein US-Bier.

Während Klopp in seiner Rolle als Magenta-Moderator erfolgreich Quoten generiert und mit Kollegen wie Thomas Müller für Unterhaltung sorgt, zeigt sich bei RB Leipzig eine andere Seite seines Einflusses. Der Konzern ließ Trainer Ole Werner, der alle Saisonziele erreicht hatte, durch Martin Demichelis ersetzen. Klopp selbst, der als "Global Head of Soccer" bei Red Bull agiert, erklärte den sinnfrei wirkenden Wechsel nicht schlüssig und betonte, nur "beratend" tätig zu sein.

Dieser Rückzug in eine Beraterrolle hat einen juristischen Hintergrund: Die UEFA verbietet in der Champions League eine Doppelrolle oder entscheidenden Einfluss auf mehrere Vereine im selben Wettbewerb. Red Bull besitzt mit Leipzig und Salzburg zwei Topklubs, die gegebenenfalls im selben Wettbewerb antreten.

Zudem will die DFL mit der 50+1-Regel verhindern, dass Investoren direkt Spieler oder Trainer bestimmen. Ein gewisser Beratungsspielraum bleibt jedoch. Früher waren viele Deutsche auf "Kloppo" stolz, den sie als Brückenbauer zwischen Deutschland und England feierten. In der Bundesliga ist diese Rolle mittlerweile an Harry Kane übergegangen, der als Torgigant und bescheidener Sympathieträger auftritt.

Bei einer möglichen WM-Niederlage Deutschlands würde der Autor wohl England mit Kane unterstützen - und dies auch Klopp persönlich sagen, wenn er wieder an seinem Werbeplakat in Berlin vorbeifährt





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