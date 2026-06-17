Der Head of Global Soccer Sport bei Red Bull, Jürgen Klopp, erklärte, dass sie als Global-Team beratend tätig sind, aber in der Entscheidungsfindung mit dabei waren und die Saison analysiert haben. Ole hat einen klasse Job gemacht, wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Aber wir müssen auch zeitgleich nach vorn gucken.

Der Head of Global Soccer Sport bei Red Bull , Jürgen Klopp , ist als Experte bei der für MagentaTV vor Ort. Vor dem Vorrundenspiel zwischen England und Kroatien in Dallas fragte ihn der Moderator Johannes B. Kerner zur Situation in Deutschland.

Klopp erklärte, dass sie als Global-Team beratend tätig sind, aber in der Entscheidungsfindung mit dabei waren und die Saison analysiert haben. Ole hat einen klasse Job gemacht, wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Aber wir müssen auch zeitgleich nach vorn gucken. Und wenn wir darüber nachgedacht haben, wie das aussehen könnte - mit der Belastung, die auf uns zukommt.

Dann hat man sich in Leipzig für einen Wechsel entschieden. Was er damit konkret meint: Trotz der erfolgreichen Saison mit 20 Bundesliga-Siegen gab es intern seit Wochen Zweifel, ob Werner der Richtige ist und die Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und Champions League erfolgreich meistern kann. Was er bei seiner Aussage verschwieg: Nach BILD-Informationen soll Klopp die treibende Kraft für einen Trainerwechsel gewesen sein.

Foto: PICTURE POINT Vor einem Jahr hatte er die Arbeit von Werner bei seinen früheren Stationen Kiel und Bremen noch als außergewöhnlich bezeichnet. Doch im Laufe der Saison kühlte das Verhältnis stark ab. Bereits vergangenen Winter wie auch im Frühjahr, als die Ergebnisse zwischenzeitlich nicht stimmten, wollte Klopp den RB-Coach vor die Tür setzen. Aber erst jetzt wurde gemeinsam entschieden, sich von Werner zu trennen.

Der Nachfolger steht mit Martín Demichelis ebenfalls bereits in den Startlöchern. Nach BILD-Informationen sind mit dem Argentinier lediglich letzte Details zu klären, bevor er seine Ausstiegsklausel bei Noch-Klub RCD Mallorca zieht. Auch wenn Klopp im Hintergrund die Fäden zieht, will er sich zu dieser Personalie im Fernsehen nicht äußern. Dazu kann er wirklich nichts sagen.

An Spekulationen beteilige ich mich nicht. Alles, was es dazu zu sagen gibt, kommt aus Leipzig und nicht aus - wo sind wir heute - Dallas





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