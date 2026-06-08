Jürgen Klopp zum Commander of the British Empire ernannt

Jürgen Klopp, ehemaliger Trainer des FC Liverpool, wurde für seine Verdienste um den Fußball und die Menschen in Liverpool mit dem CBE geehrt.

Jürgen Klopp , der ehemalige Erfolgstrainer des FC Liverpool, ist in England mit einer der höchsten Auszeichnung en des britischen Königshauses geehrt worden. Der gebürtige Stuttgarter wurde zum Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, kurz CBE , ernannt.

Diese Ehrung wird für außerordentliche Dienste am Fußball und einen andauernden Beitrag für die Menschen in Liverpool verliehen. Für einen Nicht-Briten ist dies eine besondere Ehre, da der Orden normalerweise britischen Staatsbürgern vorbehalten ist. Klopp kann den Titel jedoch ehrenhalber führen. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, bei der auch andere Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft ausgezeichnet wurden.

Der 57-Jährige hatte den FC Liverpool von 2015 bis 2024 trainiert und in dieser Zeit zu neuen Höhen geführt. Unter seiner Ägide gewannen die Reds 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft, die erste nach 30 Jahren. Im Mai 2024 verabschiedete sich Klopp nach neun Jahren emotional von Liverpool und hinterließ eine tiefe Verbundenheit mit der Stadt und den Fans. Seine Arbeit in Liverpool wurde nicht nur sportlich, sondern auch menschlich geschätzt.

Klopp engagierte sich stark in der Gemeinschaft, unterstützte soziale Projekte und half bei der Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie. Diese Aspekte flossen offenbar in die Entscheidung des Königshauses mit ein. Bereits vor zwei Jahren wurde Klopp in Deutschland mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihm die Ehrung auf Schloss Bellevue für seine Verdienste um den Fußball und sein soziales Engagement.

Klopps Karriere begann beim 1. FSV Mainz 05, den er von 2001 bis 2008 trainierte und 2004 in die Bundesliga führte. Anschließend wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er von 2008 bis 2015 wirkte und 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft gewann. Mit seiner emotionalen Art und seinem taktischen Geschick prägte er eine ganze Generation von Spielern und Trainern.

Die Auszeichnung mit dem CBE unterstreicht seinen Status als eine der prägendsten Figuren des internationalen Fußballs. Die Ehrung durch das britische Königshaus ist ein weiterer Höhepunkt in Klopps beeindruckender Laufbahn. Der Orden des British Empire wird in fünf Stufen verliehen, wobei der CBE die dritthöchste Stufe darstellt - nur knapp unterhalb des Ritterschlags. Für Klopp, der in Deutschland bereits hohe Anerkennung erhielt, ist dies eine weltweite Bestätigung seiner Lebensleistung.

Die Stadt Liverpool und der FC Liverpool haben ihm bereits ihre Glückwünsche ausgesprochen. Klopp selbst zeigte sich in einer ersten Reaktion bescheiden und dankbar. Er betonte, dass diese Auszeichnung nicht nur ihm, sondern allen gehöre, die ihn auf seinem Weg begleitet haben - Spieler, Mitarbeiter und vor allem die Fans. Die Verbindung zwischen Klopp und Liverpool bleibt auch nach seinem Abschied eng.

In der Fußballwelt wird die Ehrung als längst überfällig angesehen. Klopp hat nicht nur sportliche Erfolge gefeiert, sondern auch einen kulturellen Einfluss auf den Verein und die Stadt ausgeübt. Seine mitreißende Art, Spiele zu analysieren und Mannschaften zu motivieren, hat viele junge Trainer inspiriert. Auch nach seinem Rücktritt bleibt Klopp dem Fußball verbunden, wenn auch in anderer Rolle.

Die Auszeichnung mit dem CBE dürfte ihn in seiner Entscheidung bestärken, weiterhin für den Sport und die Gesellschaft aktiv zu sein. Die Nachricht von der Ehrung wurde weltweit von Medien aufgegriffen und zeigt die Bedeutung, die Klopp über den Fußball hinaus hat





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