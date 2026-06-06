Jürgen Locadia darf nach Roter Karte im Testspiel doch am WM‑Eröffnungsspiel gegen Deutschland für Curacao spielen

Nach einer Roten Karte im Freundschaftsspiel gegen Aruba wurde Jürgen Locadia zunächst gesperrt, doch die FIFA verkürzte die Strafe auf ein Spiel. Damit steht der 32‑jährige Ex‑Bundesliga-Stürmer für das Auftaktduell der WM 2026 gegen die deutsche Nationalmannschaft zur Verfügung.

Curacao steckt kurz vor dem Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen die deutsche Nationalmannschaft erneut in Aufregung, nachdem der 32-jährige Ex-Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia wegen einer Roten Karte in einem Testspiel zunächst aus dem Kader gestrichen worden war.

Der in den Niederlanden geborene Angreifer, der in seiner Vereinskarriere für den FC Bochum, den 1. FC Hoffenheim und weitere europäische Klubs getorft hat, stand am Sonntag im Länderspiel gegen Aruba im Mittelpunkt einer dramatischen Szene. Nach einem intensiven Zweikampf mit dem schottischen Verteidiger Aaron Hickey schlug Locadia diesen mit dem Ellenbogen, woraufhin das Schiedsrichterteam, unterstützt vom Video Assistant Referee (VAR), die Rote Karte zückte und den Niederländer vom Platz schickte.

Der Vorfall löste nicht nur sofortige Diskussionen über das sportliche Verhalten im internationalen Fußball aus, sondern hatte auch unmittelbare Konsequenzen für die WM-Qualifikation von Curacao, da laut den geltenden Regeln eine Rote Karte im A‑Länderspiel eine automatische Sperre für das unmittelbar folgende Pflichtspiel nach sich zieht. Die Situation entwickelte sich jedoch schneller als zunächst angenommen. Nachdem die FIFA‑Disziplinarkommission den Vorfall geprüft hatte, wurde entschieden, dass die Strafe für Locadia auf ein einziges Spiel begrenzt bleibt.

Die Kommission stellte fest, dass das Vergehen, obwohl es sich um eine Tätlichkeit handelte, nicht die Schwere erreichte, die eine mehrfache Sperrung rechtfertigen würde. Damit bleibt Locadia für das anstehende WM‑Eröffnungsspiel gegen die deutsche DFB‑Elf spielberechtigt, weil das Sperrverbot nur für das Testspiel gegen Aruba gilt.

Die Entscheidung wurde von den Verantwortlichen der curacaotischen Fußballvereinigung begrüßt, die betonten, dass Locadia eine wichtige offensive Option für das Team darstelle und seine Erfahrung aus der Bundesliga im internationalen Wettbewerb von großem Nutzen sei. Zudem wurde betont, dass das Team die Gelegenheit nutzen wolle, den verletzten Spieler Aaron Hickey zu entschuldigen und die sportlichen Werte zu stärken, während es sich gleichzeitig auf die bevorstehende Weltmeisterschaft vorbereitet. Für die kommenden Wochen bedeutet diese Entscheidung eine klare taktische Option für Curacao.

Trainer Patrick Kluivert, der die Mannschaft seit dem Beginn der Qualifikationsrunde leitet, kann nun die Offensive mit einem erfahrenen Stürmer verstärken, der bereits 13 Länderspiele für Curacao absolviert hat und in der Lage ist, sowohl im Strafraum als auch aus der Distanz gefährlich zu werden. Die Möglichkeit, Locadia ins Spiel zu schicken, entlastet die Mannschaft, die in den letzten Freundschaftsspielen verstärkt auf jüngere Talente gesetzt hatte, um Erfahrung zu sammeln.

Gleichzeitig wird die Diskussion um Disziplin und Fair Play im internationalen Fußball weitergeführt, zumal die FIFA weiterhin klare Richtlinien zur Sanktionierung von Tätlichkeiten hat, die nicht nur für Freundschaftsspiele, sondern auch für offizielle Turniere gelten können. Die curacaotische Fußballbehörde betonte jedoch, dass die einstweilige Sperre von lediglich einem Spiel den sportlichen Ehrgeiz des Teams nicht mindere und dass die Spielerinnen und Spieler nun mit vollem Fokus an die Vorbereitung auf das Finale der Weltmeisterschaft herangehen.

Das Auftaktspiel gegen Deutschland am 20. Juni 2026 wird somit nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Test für das Management von Disziplin, Taktik und Teampsychologie im Vorfeld eines der größten Turniere der Fußballgeschichte





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jürgen Locadia Curacao WM 2026 Rote Karte FIFA‑Sperre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jürgen Locadia in der Sperre-SchussflaecheJürgen Locadia, ehemaliger Stürmer der Bundesliga, steht vor einer Sperre, weil er nach einem Ellbogenschlag gegen Aaron Hickey eine Rote Karte erhielt. Dies könnte das WM-Auftaktspiel gegen Deutschland am 14. Juni in Houston beeinflussen.

Read more »

Manuel Neuer verpasst voraussichtlich auch letztes Testspiel gegen die USABundestrainer Julian Nagelsmann muss im letzten Test vor der WM wahrscheinlich ohne Kapitän Manuel Neuer auskommen. Stellvertreter Oliver Baumann soll das Tor hüten, während Neuer individuell trainierend seine Verletzung auskuriert.

Read more »

WM-Testspiel: Manuel Neuer fehlt gegen die USA data-manual=titleManuel Neuer lässt das Abschlusstraining vor dem Fußball-WM-Test gegen die USA ausfallen. Sein Comeback in der Nationalmannschaft muss weiter warten – mindestens bis zum ersten WM-Spiel. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Aufatmen bei Deutschlands WM-AuftaktgegnerJürgen Locadia sieht im vorletzten Testspiel von Curacao vor der WM die Rote Karte. Nun steht fest, ob der Stürmer den WM-Auftakt gegen Deutschland verpassen wird.

Read more »