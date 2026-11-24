Ex-Umweltminister Jürgen Trittin nutzt den Konflikt um Vanessa Emde, um die Koalition mit der Linken zu rechtfertigen und wirft der CDU alte Fehler bei der Beschäftigung von Bushido vor.

Der ehemalige Umweltminister und Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat im Interview mit Markus Lanz eine heftige Debatte über die aktuelle politische Ausrichtung der Stadt Hamburg ausgelöst. Mit 72 Jahren nutzt Trittin seine Erfahrung, um die kürzliche Abwahl der Abgeordneten Vanessa Emde aus der Fraktion der Partei Die Linke zu kommentieren und diese als positiven Schritt zur Entpolitisierung der Linkspartei darzustellen. Gleichzeitig drehte er den Spieß um und griff die Christlich Demokratische Union ( CDU) an, indem er auf deren historische Personalentscheidungen Bezug nahm.

Rauswurf als Signal der Entpolitisierung

Trittin charakterisierte den Ausschluss von Vanessa Emde aus der Landtagsfraktion nicht als interne Streiterei, sondern als notwendigen Prozess der Realpolitisierung. Er argumentierte, dass die Linke durch dieses Vorgehen gezeigt habe, dass sie ernsthaft an der Regierungsbildung in Hamburg interessiert sei. Eine weitere Zusammenarbeit mit Emde, die als geschichtsvergessen bezeichnet wurde, wäre nach Trittins Auffassung nicht mehr im Interesse einer stabilen Koalition aus Grünen, Linken und SPD gewesen.

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Der Ex-Minister betonte, dass die Politik nun auf die Frage fokussiert sei, wie die Stadt effektiv regiert werden kann. Er hob hervor, dass Elif Eralp, die mögliche künftige Bürgermeisterin, durch den Konflikt ein klares Zeichen gesetzt habe, von der Vergangenheit abzurücken. Trittin zufolge ist dies der entscheidende Moment, in dem die Linkspartei beweist, dass sie als Partner für die Ampel-Koalition qualifiziert ist und die Verantwortung für die Stadtverwaltung übernimmt.

Kritik an der CDU und Bushidos Vergangenheit

In einem überraschenden Wendepunkt der Diskussion wandte sich Trittin gegen die politische Linie der CDU und griff deren früheren Abgeordneten Christian Freiherr von Stetten an. Er erinnerte daran, dass der Rap-Star Bushido im Juni und Juli 2012 für eine Woche als Praktikant im Bundestagsbüro von von Stetten gearbeitet habe. Trittin kritisierte diese Entscheidung scharf, da Bushido zu diesem Zeitpunkt noch enge Verbindungen zum Clan-Milieu unterhielt. Für Trittin war dies ein Beispiel dafür, wie die CDU damals versäumt habe, klare界限 zu ziehen.

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Trittin erklärte, dass er persönlich darauf geachtet hätte, dass der umstrittene Clanchef Issa Remmo nicht in seinem Umfeld erschien. Im Gegensatz dazu habe die CDU-Fraktion von Stetten Bushido in den Bundestag gelassen und ihn dort beschäftigt. Trittin nannte die Behauptung des Linken-Abgeordneten Ferat Kocak, er kenne Remmo nicht, obwohl Mailverkehr bestand, als absurd. Diese Vergleiche dienten Trittin dazu, die moralische Überlegenheit der eigenen Position in der aktuellen Debatte zu unterstreichen und die Kritik an der Linken zu relativieren.

Umgang mit der Polizeikritik und der Wahlniederlage

Ein weiterer Schwerpunkt der Äußerungen Trittins war der Umgang mit Elif Eralp, die die Polizei als Sicherheitsrisiko bezeichnet hatte. Trittin versuchte, diese Aussage zu relativieren, obwohl Moderator Markus Lanz ihn an Trittins eigene taktische Einstellung zur Polizei in seiner Jugend erinnerte. Trittin beharrte darauf, dass die aktuelle Situation eine andere sei und eine harte Linie gegen Kriminalität notwendig sei. Er forderte alle Parteien auf, konsequent gegen Straftaten vorzugehen, ohne dabei die demokratischen Grundlagen zu gefährden.

Bezüglich der Wahlergebnisse in Hamburg äußerte Trittin seine Enttäuschung über das schlechte Abschneiden der Grünen. Die Partei habe zu seinem Ärger nur 25 Prozent der Stimmen erzielt, sei aber dennoch Teil der Regierung. Er betonte, dass man dieser demokratisch erzielten Situation rational begegnen müsse, um die Stadt weiterhin regieren zu können. Dieser rationalistische Ansatz soll helfen, interne Spannungen in der Koalition zu überwinden und die Fokusse auf die anstehenden Aufgaben der Stadtverwaltung zu richten. Trittins Ausführungen zeigen die komplexe Lage, in der sich die Grünen nach der verlorenen Wahl befinden und gleichzeitig ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen müssen.