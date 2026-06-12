Juri Knorr: Der deutsche Nationalspieler greift nach dem Triple

Juri Knorr und sein Team Aalborg haben sich den dänischen Meistertitel und Pokalsieg gesichert. Jetzt geht es für den deutschen Nationalspieler nach der Champions League. Im zweiten Halbfinale gegen FC Barcelona wird es spannend.

Mit seinem neuen Klub Aalborg hatte sich Juri Knorr den dänischen Meistertitel und obendrein den Pokalsieg gekrallt. Jetzt greift der deutsche Nationalspieler auch nach der Am Samstag startet in Köln das Final4 der Champions League .

Knorr spielt mit Aalborg im zweiten Halbfinale um 18 Uhr gegen den großen FC Barcelona. Ich habe schon oft als Fan erlebt, dass sich in Köln der Underdog durchsetzt, sagt Knorr dem SID. Mal sehen, was möglich ist. Ganz relaxt ist auf seinem Instagram-Kanal zu sehen, wie er sich mit seinen Mannschaftskollegen in der Hotellobby mit dem Gesellschaftsspiel Siedler von Catan ablenkt.

Da geht es darum, eine unbekannte Insel zu besiedeln, Rohstoffe zu sammeln und durch geschicktes Bauen und Handeln als Erster 10 Siegpunkte zu erreichen. Könnte man getrost auch auf die Champions League beziehen. Zumal Knorr unter diesem Video schreibt: BATTLES ON AND OFF THE COURT. Zu Deutsch: Kämpfe auf und abseits des Platzes.

Mit Aalborg und Knorr wird also zu rechnen sein. Bundestrainer Alfred Gislason erklärte bereits: Regelmäßig in der Champions League zu spielen, macht ihn besser. Der Druck für ihn ist jetzt anders. Er trägt nicht mehr die Verantwortung für die gesamte Mannschaft auf seinem Rücken wie bei den Rhein-Neckar Löwen.

Knorr auf dem Weg zum Triple? Zweimal standen die Dänen bereits im Finale der Champions League. Zweimal unterlag man Barcelona. Im Jahr 2021 hieß es deutlich 23:36, im Jahr 2024 nur 30:31.

In einem möglichen dritten Finale würde Aalborg dann auf den Sieger des ersten Halbfinals zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin treffen





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