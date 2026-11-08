Juri Knorr fällt aus EM-Qualifikation aus: Deutschland ohne Spielmacher

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft muss am Sonntag in der Slowakei auf Juri Knorr verzichten. Ein Magen-Darm-Virus hält den Weltstar fern.

Die deutsche Handball -Nationalmannschaft steht vor einer unangenehmen Situation für das entscheidende EM-Qualifikationsspiel. Bundestrainer Alfred Gíslason muss am Sonntagabend in der Slowakei auf den weltweiten Top-Spielmacher Juri Knorr verzichten. Der 26-jährige Spieler des dänischen Vereins Aalborg Håndbold ist laut Berichten nicht einsatzfähig, da ein Magen-Darm-Virus seinen Auftritt verhindert. Dies stellt das Team vor eine taktische Herausforderung, da die Partie für den Sonntag um 18 Uhr angesetzt ist und in Prešov ausgetragen wird.

Personalausfall zwingt zu Umbau im Kader

Der Ausfall von Juri Knorr ist ein schwerer Schlag für die Aufstellungen von Alfred Gíslason. Der 67-jährige Chefcoach hat bereits vor dem aktuellen Lehrgang einen weiteren wichtigen Akteur verloren. Nils Lichtlein vom Berlin Recycling Volleys (24 Jahre alt) musste den Trupp bereits früher verlassen. Mit Knorr fällt nun der nächste zentrale Spieler in der Rückraum-Pipeline aus. Gíslason ist gezwungen, seine Struktur im Aufbauspiel schnell zu modifizieren, um die geforderte Spielkontrolle zu gewährleisten.

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Die Verantwortung für die Spielsteuerung wird nun auf mehrere Schultern verteilt. Julian Köster vom THW Kiel (26 Jahre alt) wird voraussichtlich die Hauptlast der Organisation auf dem Feld tragen. Als weitere Optionen für den Rückraum stehen Renars Uscins von Hannover 96 (24 Jahre alt) sowie Marko Grgic vom SG Flensburg-Handewitt (23 Jahre alt) zur Verfügung. Keine dieser Kombinationen ist ein automatischer Garant für den Erfolg, da die Slowakei als Gegner gefahren ist und nicht zu unterschätzen ist.

Strategische Lage und Defensive-Schwächen

Die slowakische Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation bereits gezeigt, dass sie ein hartnäckiger Gegner ist. Zum Auftakt der Qualifikationsrunde verlor die Slowakei gegen Italien lediglich knapp mit 32:34 Toren. Diese Leistung unterstreicht, dass Deutschland nicht ohne weiteres mit einem hohen Sieg rechnen kann. Die deutschen Erwartungen müssen daher an die Realität der gegnerischen Widerstandsfähigkeit angepasst werden.

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Auf Seiten des DHB gab es gegen den Vorgegner Belgien zwar einen deutlichen 42:32-Erfolg. Die Analyse dieser Partie offenbart jedoch problematische Muster. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die deutschen Abwehrverbände erhebliche Schwächen und ließen Raum für die belgische Offensive. Diese Defizite müssen vor dem Spiel gegen die Slowakei behoben werden, da ein ähnliches Muster zu einer gefährlichen Partieführung führen könnte.

Torwart-Wechsel und Logistische Besonderheiten

Eine positive Nachricht für die Defensive und das Tor kommt von Seiten des Tormanns. Andreas Wolff kehrt in den Kader zurück. Der 35-jährige Weltklasse-Keeper vom THW Kiel war gegen Belgien noch nicht im 16er-Kader nominiert gewesen. Für das entscheidende Duell in Prešov steht er nun wieder zur Verfügung und soll die defensive Stabilität stärken. Seine Rückkehr ist ein wesentlicher Faktor für die Hoffnung auf einen positiven Verlauf des Spiels.

Ein kurioses Detail umgibt die Logistik des Spiels. Der Anpfiff für das Spiel der DHB-Auswahl gegen die Slowakei ist erst für 18 Uhr festgelegt. Der Grund dafür ist rein logistischer Natur. Zuvor finden in derselben Halle in Prešov die Spiele der Nationalmannschaften der Ukraine und Serbiens statt. Diese zeitliche Verschiebung bedeutet, dass das deutsche Team länger warten muss, bevor der Wettbewerb auf dem Parkett beginnt, was die mentale Vorbereitung beeinflusst. Die Partie wird im Fernsehen auf Dyn und sportschau.de zu sehen sein.