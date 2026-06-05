Juri Knorr gewinnt mit Aalborg HB dänischen Meistertitel und feiert Double

Deutscher Handballnationalspieler Juri Knorr sichert sich mit Aalborg HB den dänischen Meistertitel in seiner ersten Saison und hat nun die Chance auf das Triple in der Champions League.

Der deutsche Handball -Nationalspieler Juri Knorr hat in seiner ersten Saison in Dänemark mit Aalborg HB den Meistertitel gewonnen und damit das Double perfekt gemacht. Im entscheidenden dritten Spiel der Finalserie gegen Skanderborg AG setzte sich Aalborg mit 35:31 durch und sicherte sich nach 2024 und 2025 den dritten Titel in Folge.

Knorr, der vor der Spielzeit von den Rhein-Neckar Löwen nach Skandinavien wechselte, war zwar im Finale ohne Torerfolg, dennoch hatte er in dieser Saison eine zentrale Rolle im Team inne und war mit 150 Ligatreffern der zweitbeste Torschütze hinter Thomas Arnoldsen. Nach dem Sieg im dänischen Pokalwart er nun mit Aalborg im Final Four der Champions League die Chance auf das Triple, wo im Halbfinale der FC Barcelona wartet.

Knorr äußerte sich zufrieden über den Titelgewinn und betonte, dass die Saison nicht einfach war, er seine Erwartungen jedoch erfüllt habe. Die Mannschaft, verstärkt durch ehemalige Bundesliga-Spieler wie Niklas Landin und Sander Sagosen, dominierte insbesondere in der zweiten Halbzeit des finalen Spiels und krönte eine erfolgreiche Kampagne. Juri Knorr, 26 Jahre alt, hatte bereits als 19-Jähriger mit dem FC Barcelona die spanische Meisterschaft gewonnen, kam damals jedoch nur unregelmäßig zum Einsatz.

Sein erster "richtiger" Meistertitel ist daher der in Dänemark, den er mit konstant starken Leistungen über die gesamte Saison hinweg mitgestaltete. Obwohl er im entscheidenden Finalspiel gegen Skanderborg kein Tor warf, war sein contribution in anderen Spielen und besonders in der Vorbereitung entscheidend für den Erfolg. Aalborg HB, bereits Serienmeister der letzten beiden Jahre, setzte mit dem erneuten Titel und dem Pokalsieg ein deutliches Zeichen der Dominanz in der dänischen Liga.

Knorr betonte, dass der Weg zum Titel kein Spaziergang war, was die Stärke der Liga und die Anzahl der Herausforderungen unterstreicht. Nun richtet sich der Blick auf die Champions League, wo Aalborg im Halbfinale auf den FC Barcelona trifft. Ein mögliches Finale würde entweder gegen die Füchse Berlin oder den SC Magdeburg, den deutschen Meister und amtierenden Titelträger, ausgetragen werden. Das Final Four findet am 13. und 14.

Juni in der Lanxess Arena in Köln statt und wird live übertragen. Für Knorr ist die Chance auf das Triple die Erfüllung seiner Erwartungen, die er an seinen Wechsel nach Dänemark knüpfte. Mit seiner Treffsicherheit in der Liga und seiner Erfahrung aus internationalen Wettbewerben ist er ein Schlüsselspieler für Aalborg, der auch auf dem Kampf um die europäische Krone großen Einfluss haben wird.

Die Zusammenarbeit mit Stars wie Niklas Landin und Sander Sagosen hat das Team zusätzlich gestärkt und bildet die Basis für weitere Erfolge in dieser Saison





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