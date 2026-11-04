Juri Knorr wechselt zu Paris Handball und bereitet sich auf WM vor

Handball-Star Juri Knorr verlässt Aalborg Håndbold im Sommer 2027 für den Wechsel nach Paris. Der Rückraumspieler spricht über die Heim-WM, seinen neuen Klub und seine Biografie.

Juri Knorr wird im Sommer 2027 von Aalborg Håndbold zu Paris Handball wechseln. Der 26-jährige mittlere Rückraumspieler hat diesen Schritt bereits mit seinem aktuellen Verein abgesprochen und sieht in der französischen Hauptstadt eine einmalige Chance. Als einziger Profi der deutschen Auswahl spielt er derzeit im Ausland und bereitet sich intensiv auf die bevorstehende Heim-Weltmeisterschaft vor.

Wechsel nach Paris als Karriere-Chance

Knorr hatte bei Aalborg einen Dreijahresvertrag unterschrieben, doch das Interesse aus Paris überzeugte ihn endgültig. Er bezeichnet Paris Handball als absoluten Weltklub und war sich sicher, dass er diese Gelegenheit nicht noch einmal erhalten würde. Mit Aalborg kommunizierte er früh und offen über seine Zukunft, sodass eine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte. Der Dänische Verein ist ihm weiterhin dankbar für die gemeinsame Zeit.

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Der Wechsel bedeutet für den 26-Jährigen auch sportlich einen neuen Abschnitt. Er betrachtet den Schritt ins Ausland als notwendigen Entwicklungsschritt, obwohl er zugibt, dass das erste Jahr zwischenmenschlich nicht einfach war. In Dänemark saß er als einziger Nicht-Skandinavier in der Kabine und verstand zunächst kein Wort. Dennoch lernte er taktisch extrem viel über den skandinavischen Handball und profitierte von seiner ersten Erfahrung in einer Top-Mannschaft, die um die Meisterschaft und in der Champions League mitspielt.

Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft

Nur noch vier Länderspiele stehen bis zur Heim-WM vom 13. bis 31. Januar 2027 für die deutsche Handball-Nationalmannschaft an. Zwei dieser Spiele finden bereits in dieser Woche statt, darunter am Donnerstagabend in Berlin. Knorr freut sich darauf, die Teamkollegen wiederzusehen und einige Tage in Deutschland zu verbringen. Er schätzt die gute Stimmung in der Mannschaft und die zwischenmenschlichen Bindungen, die man im Ausland besonders wertvoll findet.

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Viele Beobachter sprechen von einem möglichen WM-Finale zwischen Dänemark und Deutschland. Knorr bewertet diese Erwartung als sowohl positiv als auch gefährlich. Er sieht darin eine große Anerkennung für die geleistete Arbeit, da die deutsche Mannschaft Respekt erarbeitet hat und nun als Top-Akteur wahrgenommen wird. Gleichzeitig warnt er davor, sich auf diesen Ruhm auszuruhen. Jeder weiß, dass viele andere Mannschaften Deutschland schlagen können, wenn die Nationalelf nicht bei hundert Prozent ist.

Gemeinsamkeit mit Renars Uscins in Frankreich

Eine besondere Unterstützung findet Knorr in Paris durch seinen Landsmann Renars Uscins, der ebenfalls 2027 nach Frankreich wechselt. Die beiden haben mehr Kontakt als zuvor und freuen sich darauf, die neue Herausforderung gemeinsam zu meistern. Knorr glaubt, dass Uscins sich ebenfalls gefreut hat, nicht allein nach Paris zu gehen. Diese gegenseitige Unterstützung hilft beiden Spielern dabei, sich schnell in der neuen Umgebung zurechtzufinden und handballerisch sowie persönlich zusammenzuwachsen.

Biografie und persönliche Reflexion

Parallel zum sportlichen Alltag hat sich Knorr mit dem Erscheinen seiner Biografie auseinandergesetzt. Der Autor Frank Heike erstellte das Buch basierend auf einem längeren Interview, an dem Knorr nur in begrenztem Umfang beteiligt war. Er überprüfte lediglich die Fakten, betrachtete das Werk aber primär als das Eigentum des Autors. Für den 26-Jährigen war es initially eigenartig, dass jemand ein Buch über ihn schreibt, doch er erkennt die Ehre, die damit verbunden ist.

Das Lesen des fertigen Buches bereitete Knorr gemischte Gefühle. Einerseits fand er es komisch, so viel über sich selbst zu lesen, andererseits löste es persönliche Reflexionen aus. Er betont, dass er die Aufmerksamkeit zu schätzen weiß, auch wenn der Prozess für ihn ungewöhnlich war. Seine Entscheidung, den Weg nach Dänemark zu gehen, bereut er jedoch nicht. Im Gegenteil, er ist froh, wie er die schwierigen Anfangsjahre gemeistert hat und blickt nun mit Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben in Paris und bei der Weltmeisterschaft.