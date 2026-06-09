Jurrien Timber verpasst Weltmeisterschaft aufgrund Leistenverletzung

Der niederländische Fußballverband KNVB hat offiziell mitgeteilt, dass der 24-jährige Abwehr-Star Jurrien Timber nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann.

Der niederländische Fußballverband KNVB hat offiziell mitgeteilt, dass der 24-jährige Abwehr-Star Jurrien Timber nicht an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen kann.

Timber hat sich nicht ausreichend von einer Leistenverletzung erholt, um eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft medizinisch verantworten zu können. Der 24-Jährige hatte in der Premier League nicht mehr zum Einsatz kommen können, aber im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain stand er nach mehr als zwei Monaten Pause wieder auf dem Platz. Der KNVB erklärte weiter, dass Timber das Vorbereitungslager der Nationalmannschaft in New York verlassen wird.

Für Bondscoach Ronald Koeman ist der Ausfall ein schwerer Schlag, da Timber zu den wichtigsten Defensivspielern der Niederlande zählt. Für Timber wird Lutsharel Geertruida nachnominiert, der Defensiv-Allrounder steht bei Feyenoord unter Vertrag. Die Niederlande startet am 16. Juni gegen Japan ins Turnier, in Gruppe F treffen sie außerdem auf Schweden und Tunesien





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